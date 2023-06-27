Piyasalarda gün sonu: Borsada günün özeti, döviz kurları ve brent petrol...

BIST 100 endeksi, güne 61,58 puan ve yüzde 1,10 değer kazanarak 5.644,33 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.632,06, en yüksek 5.749,66 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,69 artışla 5.732,86 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,26, hizmetler endeksi endeks yüzde 2,96, teknoloji endeksi yüzde 3,19 ve sanayi endeksi yüzde 3,02 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 163,87 puan ve yüzde 2,63 yükselişle 6.397,79 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 98'i prim yaptı, 2'si geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Yapı Kredi, Akbank ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.924 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.927 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 kazançla 1 milyon 608 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 25,8050 lira, satışta 25,9084 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 25,2329 lira, satışta 25,3340 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,67'den, bileşik getirisi de yüzde 15,21'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2720, dolar/yen paritesi de 143,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 74,2 dolardan işlem görüyor.