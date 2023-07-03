Piyasalarda gün sonu: Borsada günün özeti, döviz kurları ve brent petrol...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 256,18 puan artarak 6.015,29 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 108,12 puan ve yüzde 1,88 değer kazanarak 5.867,23 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.867,23, en yüksek 6.018,29 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,45 artışla 6.015,29 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,20, hizmetler endeksi endeks yüzde 5,29, teknoloji endeksi yüzde 4,08 ve sanayi endeksi yüzde 4,09 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 286,84 puan ve yüzde 4,48 yükselişle 6.682,98 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin hepsi yükselirken, gerileyen hisse senedi bulunmuyor. Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Koza Altın İşletmeleri, Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.927 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.927 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 kazançla 1 milyon 610 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,0130 lira, satışta 26,1173 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 25,8050 lira, satışta 25,9084 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2680, dolar/yen paritesi de 144,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,9 artışla 75,9 dolardan işlem görüyor.