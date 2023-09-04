Piyasalarda gün sonu! Borsada günün özeti, döviz kurları ve brent petrol...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 85,21 puan artarak 8.141,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 85,21 puan ve yüzde 1,06 değer kazanarak 8.141,33 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.126,01, en yüksek 8.238,89 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,06 artışla 8.141,33 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,40, sanayi endeksi yüzde 1,09, hizmetler endeksi yüzde 1,20 ve teknoloji endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 75,27 puan ve yüzde 0,88 yükselişle 8.628,99 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56'sı prim yaptı, 42'si geriledi. Türk Hava Yolları,Astor Enerji, Tüpraş, İş Bankası (C), ve Koza Altın İşletmeleri ve en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.939 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.939 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 2,8 azalışla 1 milyon 656 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,61'den, bileşik getirisi de yüzde 22,78'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,7163 lira, satışta 26,8233 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,6596 lira, satışta 26,7665 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2620, dolar/yen paritesi de 146,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yatay seyirle 88,7 dolardan işlem görüyor.