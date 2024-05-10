Biraya gelecek zammın oranı belli oldu

Zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bir zam haberi de Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'dan geldi. İşte detaylar...

Biraya gelecek zammın oranı belli oldu
Editör: Yağmur Biçen

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bira fiyatlarına zam geleceğini duyurdu:

"Bira gruplarına yüzde 5 gibi bir zam geçişi bekleniyor. Birilerinin dediği gibi 15 falan olmayacak" ifadelerine yer verdi.

Dündar,  daha önce de 2 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beylerbeyi rakı grubuna zam geldiğini duyurmuştu.

Buna göre, Beylerbeyi Göbek 70'lik rakının fiyatı 995 liraya çıkmıştı. Beylerbeyi Teragold 70'lik ise 895 liraya yükselirken Beylerbeyi Göbek 100'lük rakının fiyatı 1350 TL'yi bulmuştu.

Dündar, Beylerbeyi rakı grubuna gelen zammın ardından Efe rakı gurubuna da bir zam yapıldığını duyurmuştu. Son zamların ardından Efe Gold 70'lik 969 lira olurken Efe göbek 70'lik 995 TL olmuştu.

Sanayi üretim endeksi azaldı! İşte mart ayının verileriSanayi üretim endeksi azaldı! İşte mart ayının verileriEkonomi
# zam # alkol # bira
Çok Okunanlar
10 Mayıs 2024 hava durumu: Meteoroloji bu illerdi uyardı!
10 Mayıs 2024 hava durumu: Meteoroloji bu illerdi uyardı!
Ekmek fiyatına zam! İşte yeni ekmek fiyatları...
Ekmek fiyatına zam! İşte yeni ekmek fiyatları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli bir araya gelecek
10 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları
10 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları
AKOM'dan İstanbul'a uyarı!
AKOM'dan İstanbul'a uyarı!
Öne Çıkanlar İsrail Türkiye'yi hedef aldı Türkiye'den yanıt gecikmedi! İsrail Türkiye'yi hedef aldı Türkiye'den yanıt gecikmedi! Türkiye Liseliler Birliği'nden Milli Eğitim Bakanlığı önüne çağrı Türkiye Liseliler Birliği'nden Milli Eğitim Bakanlığı önüne çağrı