Biraya gelecek zammın oranı belli oldu

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bira fiyatlarına zam geleceğini duyurdu:

"Bira gruplarına yüzde 5 gibi bir zam geçişi bekleniyor. Birilerinin dediği gibi 15 falan olmayacak" ifadelerine yer verdi.

Dündar, daha önce de 2 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beylerbeyi rakı grubuna zam geldiğini duyurmuştu.

Buna göre, Beylerbeyi Göbek 70'lik rakının fiyatı 995 liraya çıkmıştı. Beylerbeyi Teragold 70'lik ise 895 liraya yükselirken Beylerbeyi Göbek 100'lük rakının fiyatı 1350 TL'yi bulmuştu.

Dündar, Beylerbeyi rakı grubuna gelen zammın ardından Efe rakı gurubuna da bir zam yapıldığını duyurmuştu. Son zamların ardından Efe Gold 70'lik 969 lira olurken Efe göbek 70'lik 995 TL olmuştu.