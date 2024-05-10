Sanayi üretim endeksi azaldı! İşte mart ayının verileri

TÜİK, mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretim endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 4,3 artış gösterdi.

Sanayi üretim endeksi azaldı! İşte mart ayının verileri
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini kamuoyuna açıkladı.

TÜİK'in açıklamasına göre, sanayi üretim endeksi, mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azaldı. Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,5 azalış gösterdi.

YILLIK BAZDA YÜZDE 4,3 ARTIŞ KAYDEDİLDİ

TÜİK'in açıklamasına göre, sanayi üretim endeksi mart ayında geçen yılın aynı ayına göre ise artış gösterdi. Bu artış yüzde 4,3 olarak kayıtlara geçti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,1 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 0,6 artış oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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