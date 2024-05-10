İnşaat maliyet endeksinde artış! İşte TÜİK'in açıkladığı son veriler

TÜİK, mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, mart ayında aylık bazda yüzde 2,11, yıllık bazda ise yüzde 69,98 artış gösterdi.

İnşaat maliyet endeksinde artış! İşte TÜİK'in açıkladığı son veriler
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ait inşaat maliyet endeksi verilerini kamuoyuna duyurdu.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, inşaat maliyet endeksi mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,11 arttı. İnşaat maliyet endeksi mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 69,98 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,54, işçilik endeksi yüzde 1,3 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 55,17, işçilik endeksi yüzde 108,04 artış kaydetti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,14, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 68,44 yükseldi. Martta bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,64, işçilik endeksi yüzde 1,24 arttı. Mart 2023'e göre malzeme endeksi yüzde 52,77, işçilik endeksi yüzde 107,45 artış gösterdi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 2,03, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 75,15 yükseldi. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,25 artarken işçilik endeksi yüzde 1,54 yükseliş kaydetti. Malzeme endeksinde yıllık bazda yüzde 62,93, işçilik endeksinde de yüzde 110,27 artış görüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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