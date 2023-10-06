Serbest piyasada fındığın TMO’nun fiyatından yüksek gibi görünse de rekolte düşüklüğünden dolayı fındık üreticilerin maliyetlerini karşılayamadıklarını kaydeden Dereli Ziraat Odası Başkanı Burhan Okusal, “Tarım Bakanlığımızın açıklamış olduğu 2023 yılı fındık rekolte tahminine göre Toprak Mahsulleri Ofisi, fındık alım taban fiyatını kilogram başına 84 TL olarak belirlemiştir.

Ancak hastalık, zararlı, aşırı yağış, aşırı sıcaklık gibi etkenler sebebiyle fındıkta büyük verim kayıplarıyla karşı karşıya kalınmış ve açıklanan rekolte tahmini ile gerçek rekoltenin arasında dağlar kadar fark oluşmuştur. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıklamış olduğu 84 liralık fındık taban fiyatı da buna bağlı olarak oldukça düşük kalmıştır. Serbest piyasada fındık fiyatı bir miktar yükselmiş gibi gözükse de fiyatlar üreticinin yapmış olduğu masrafları bile karşılamamaktadır. Ayrıca bir gecede yaşanan 9-10 liralık düşüş dalgalanmaları sebepli fındık üreticilerinin panik satışları ile fiyatların çok daha aşağıya inme eğilimi göstermesi üreticilerimizi tedirgin etmektedir” dedi.

Rekolte Düştü! Fındık Üreticisi Zarara Girdi

Üreticilerin fındık taban fiyatlarının güncellenmesi talebine de dikkat çeken Okusal, “Tüm bu durumlar dikkate alındığında Tarım Bakanlığımızın ve Toprak Mahsulleri Ofisimizin fındık alım taban fiyatlarını rekoltede gerçekleşen kaybın yüzde bazına karşılık gelecek şekilde yükselterek kilogram başına 110 TL dolaylarına getirmesi ile fiyatlarda istikrarın sağlanması, yeni üretim sezonu için bahçeye girip budama, kireç ve kışlık gübre uygulamaları yapacak zor durumda olan fındık üreticisinin bir nebze de olsa rahatlatılması, fındık üreticisi çiftçilerimiz adına talebimizdir” diye konuştu.