Kanser ile Girdiği Savaştan Galip Olarak Çıktı! Boğaç Aksoy'un Kanserle Mücadelesi ve Yeni Mesleği!

Arka Sokaklar'ın Volkan Komiseri Aksoy, lenf kanserine yakalanmıştı. Geçtiğimiz Kasım ayında ise sevenlerine müjdeli haberi verdi. Lenf kanseriyle girdiği savaşta galip gelen oyuncu, İstanbul'u terk etti.

İSTANBUL'U TERK ETTİ

34 yaşındaki başarılı oyuncu, "Uzun zamandır karavanla gezme hayalim vardı. Uzun vadede yurt dışı planım da var fakat ilk hedefim kendi kıyı şeridimizi dolaşmak" ifadelerini kullanmıştı.

Zor geçen tedavi sürecini arkada bırakan Boğaç Aksoy, karavan hayatının sağlığına daha da iyi geldiğini açıkladı. Doktorunun tavsiyesi üzerine oyunculuk hayatına ara veren Aksoy, İstanbul'u terk etti ve yeni bir meslek edindi.

YENİ MESLEĞİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Fethiye'ye yerleşen Boğaç Aksoy, önce kaptanlık diploması aldı ve ardından da bir tekne aldı. Yakışıklı oyuncu Aksoy, bir paylaşımında "Başımıza gelen bir musibet, belki cesaret edemediğiniz, acaba olur mu dediğimiz, geciktirdiğimiz hayallerimizin yolunu hazırlıyordur. Sabredin, şükredin, hayal kurun, çalışın ve gerisini Allah'a bırakın" ifadelerini kullandı.

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?

Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989'da İzmit'te doğmuştur. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olan ünlü manken ve oyuncu liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümüne başladı ve mezun oldu.

İki sene profesyonel olarak at biniciliği eğitimi alan Aksoy, aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahip. Her zaman eğitimine önem veren ünlü manken ve oyuncu Boğaç Aksoy, oyunculuğunu geliştirebilmek için de kuruculuğunu Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün üstlendiği Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı.