Rusya'da dijital rublenin kullanımı başlıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede dijital rublenin yürürlüğe girmesine yönelik yasayı onayladı. Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya'da dijital rublenin kullanımına başlanacak. Rus rublesinin nakit ve nakit olmayan kullanım şekillerine ilaveten dijital olarak da kullanılmasını öngören kararnameye göre, kurulacak yeni elektronik platform üzerinden yeni ruble formatında işlemler yapılabilecek. Kararnamede, söz konusu platformun Rusya Merkez Bankası tarafından yönetileceği belirtildi.

HANGİ ÜLKELER DİJİTAL PARAYA GEÇTİ?

82 ülkede dijital para birimine geçme çalışmaları sürerken bazı ülkeler dijital para birimlerini piyasaya sürmeye başladılar bile. İşte Rusya dışında dijital para birimini kullanan o ülkeler...

1. Birleşik Arap Emirlikleri

2. Çin

3. Venezuela

4. İsviçre