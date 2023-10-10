Sanayi Üretimi Ağustosta Daraldı

Sanayi üretimi ağustosta geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Sanayi üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 azaldı, yıllık bazda yüzde 3,1 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1, imalat sanayisi sektörü endeksi yüzde 1,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 2,91 artış gösterdi.