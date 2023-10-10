İşsizlik Rakamları Açıklandı! İşte TÜİK'in Güncel İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ait iş gücü istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. TÜİK'in istatistikleriyle birlikte Türkiye'deki işsizlik oranı ve işsiz kişi sayısı belli oldu.

İşsizlik Oranı Ağustos'ta Azaldı!

TÜİK'in açıkladığı istatistiklere göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puan düşerek yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise bir önceki aya göre 56 bin kişi azaldı ve 3 milyon 223 bin kişi oldu.

TÜİK'in Ağustos 2023 için açıkladığı oran, 2014'ün ocak ayından bu yana açıklanan en düşük işsizlik oranı olarak kayıtlara geçti. İşsizlik, Ocak 2014'te yüzde 9,2 olarak kaydedilmişti. Aralık 2013'te de işsizlik oranı yüzde 9 seviyesindeydi.

İşsizlik Oranı Kadınlarda Daha Yüksek!

TÜİK'in yaptığı açıklamayla birlikte işsizlik oranındaki cinsiyet dağılımı da belli oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,6 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da bir önceki aya göre 0,7 puan azalış gösterdi. Bu oran ağustos ayında yüzde 17,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 22,7 olduğu hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı ağustosta bir önceki aya göre 1000 kişi artarak 31 milyon 686 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6 iken kadınlarda yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, ağustosta aylık bazda 55 bin kişi azalarak 34 milyon 909 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalışla yüzde 53,3'e geriledi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,9 iken kadınlarda yüzde 36 olarak açıklandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ağustosta bir önceki aya göre 1,1 saat azalarak 43,3 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puanlık artışla yüzde 23 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,3 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,5 olarak tahmin edildi.