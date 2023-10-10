İSKİ duyurdu: Barajların su oranları düşmeye devam ediyor! Hangi barajda ne kadar su kaldı

İstanbul'da baraj doluluk oranları her gün İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyurulur. Bu doluluk oranları hava sıcaklıkları, hava değişimleri gibi durumlardan çok fazla etkilenmektedir. Her gün değişen bu oranlar İstanbullular tarafından yakından takip edilmektedir. 10 Ekim'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranları kaça çıkmış durumdadır?

10 Ekim 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %22,65 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda?

10 EKİM İTİBARİYLE HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?