Şeker zamları el yakıyor! Türkşeker yeni zammı açıkladı

Türkşeker, Mayıs ayı başından buyana kademeli olarak yüzde 30 zam yaptığı şekere yeniden ardı ardına iki zam daha yapıyor.

ŞEKERE YÜZDE 46 ZAM YAPILDI

KDV hariç 24 TL'den sattığı şekerin toptan fiyatını 25 TL'ye çıkaran Türkşeker, 1 Eylül itibariyle de fiyatı 27 TL'ye yükseltecek. Böylece, 8 Mayıs'ta 18.5 TL bandındaki şekerin fiyatını Eylül başında 27 TL'ye çıkartan Türkşeker, şekere son 4 ayda yaklaşık yüzde 46 zam yapmış oluyor.