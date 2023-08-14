Şekere dev zam! İşte güncel şeker fiyatları

Seçim sonrası gıda fiyatlarına gelen zamlar devam ediyor. Şeker fiyatlarınaysa ‘sessiz sedasız’ zam geldi. Gıda fiyatlarına ardı ardına gelen zamlardan şeker de nasibini alıyor. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), toptan şeker satış fiyatlarına Mayıs ayından bu yana 9 kez zam yaptı.

DOKUZ KEZ ZAM YAPILDI

Bloomberg HT’den İrfan Donat’ın haberine göre Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), toptan şeker satış fiyatlarına mayıstan bu yana dokuz kez zam yaptı.

Türkşeker tarafından 8 Mayıs’ta KDV hariç kilogram fiyatı 18,5 TL olarak belirlenen toz şeker, 14 Ağustos’ta 24 TL’ye çıktı. Böylece şeker son 14 haftada toz şekerin toptan fiyatı yüzde 29,7 zamlandı.

DUYURULAR YAZILI BİR ŞEKİLDE YAPILIYOR

Ama Türkşeker, bu sefer zam uygulamasında farklı bir yol tercih ediyor. Önceki yıllarda tek seferde yaptığı zamları son dönemde haftalara yayarak ufak ufak yapmaya başladı.

Ayrıca daha önceki yıllarda Türkşeker’in resmi sitesinde fiyat artışlarına yönelik bilgilendirme notu paylaşılırken, son dönemdeki haftalık zamlar kurum tarafından kamuoyuyla paylaşılmıyor. Bunun yerine zamlı fiyat listeleri fabrikalara yazı şeklinde iletiliyor.

GÜNCEL ŞEKER FİYATLARI NE KADAR?

• Küp Şeker 1 Kg. 34,90 TL.

• Toz Şeker 1 Kg. 32,90 TL.

• Toz Şeker 5 Kg. 134,50 TL.

• Pudra Şekeri 250 G. 31,50 TL.

• Pudra Şekeri Kilitli Ambalaj 150 G. 19,50 TL.

• Küp Şeker 1 Kg. 34,90 TL.