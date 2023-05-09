O tarihe dikkat: THY'den öğrencilere indirim

THY'nin sosyal medya hesaplarından kampanyayla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı.

- THY ayrıcalıklarıyla öğrenciler biletlerini 19 Mayıs'ta alıyor, 1 Haziran-31 Aralık 2023 tarihlerinde yurt içine yüzde 50 indirimli uçuyor.

Kampanyayla ilgili detaylı bilgiler, THY'nin internet sitesinde yer alıyor.