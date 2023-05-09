O tarihe dikkat: THY'den öğrencilere indirim
Türk Hava Yolları (THY), 1 Haziran ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşları için 19 Mayıs'ta bilet alacak öğrencilere yüzde 50 indirim imkanı tanınacağını duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesaplarından kampanyayla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı.
- THY ayrıcalıklarıyla öğrenciler biletlerini 19 Mayıs'ta alıyor, 1 Haziran-31 Aralık 2023 tarihlerinde yurt içine yüzde 50 indirimli uçuyor.
Kampanyayla ilgili detaylı bilgiler, THY'nin internet sitesinde yer alıyor.
✈️— Türk Hava Yolları (@TK_TR) May 9, 2023
Gençler daha çok keşfetsin diye, 19 Mayıs'ta öğrencilere özel yurt içi uçuşlar %50 indirimli!
Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla öğrenciler biletlerini 19 Mayıs’ta alıyor, 1 Haziran - 31 Aralık 2023 tarihlerinde yurt içine %50 indirimli uçuyor. #TürkHavaYolları
Kaynak: Anadolu Ajansı
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