O tarihe dikkat: THY'den öğrencilere indirim

Türk Hava Yolları (THY), 1 Haziran ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşları için 19 Mayıs'ta bilet alacak öğrencilere yüzde 50 indirim imkanı tanınacağını duyurdu.

O tarihe dikkat: THY'den öğrencilere indirim
Türk Hava Yolları (THY) / AA
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THY'nin sosyal medya hesaplarından kampanyayla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı.

- THY ayrıcalıklarıyla öğrenciler biletlerini 19 Mayıs'ta alıyor, 1 Haziran-31 Aralık 2023 tarihlerinde yurt içine yüzde 50 indirimli uçuyor.

Kampanyayla ilgili detaylı bilgiler, THY'nin internet sitesinde yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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