Ticaret Bakanlığı firmalara ceza yağdırdı! Fiyat etiketi denetimleri sıklaştırıldı

Ticaret Bakanlığı tüketicileri korumak için fiyat etiketi denetimlerini sürdürüyor.

Tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak için ticaret Bakanlığı 2022 yılında tüketicilerin korunması kapsamında yapılan denetimler sonucu 216 milyon 494 bin 580 lira para cezası kesti.

Bu yıl ise Bakanlık, fiyat etiketi denetimlerinde sadece 15 Ağustos itibariyle 142 milyon 282 bin 296 lira idari para cezası verdi. Denetlenen 75 firmadan 69 firmaya 69 firmaya 67 milyon 62 bin 267 lira idari para cezası kesildi.

Fiyat etiketi denetimleri kapsamında bu yıl 11 bin 371 firmaya 19 milyon 98 bin 807 lira idari para cezası uygulandı.