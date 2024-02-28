Türkiye’de ikinci nükleer güç santrali inşa edilecek

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye’de ikinci nükleer güç santrali inşa edeceklerini söyledi.

Türkiye’de ikinci nükleer güç santrali inşa edilecek
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Sputnik‘in aktardığına göre Lihaçev Rusya’da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması’nda şunları dedi:

 - Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi.

- Şimdi detaylar üzerinde çalışıyoruz. Büyük olasılıkla yeni inşaat sahası Sinop adını alacak.

MERSİN AKKUYU'DAKİ NÜKLEER SANTRAL

Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Mayıs 2010’da Akdeniz’e kıyısı olan Mersin’in Akkuyu ilçesinde Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaası için anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşmadan beş ay sonra, yani 13 Aralık’ta Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. tescil edilmişti.

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