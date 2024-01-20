Ünlü ekonomist tarih verdi! 'Dolar 65 TL olacak...'

Daha önce doların 30 TL bandına oturtulacağını öngören ekonomist Selçuk Geçer'den yeni dolar kuru tahmini geldi.

Canlı yayına konuk olan Geçer, yatırımcılara da tavsiyelerde bulundu. Geçer, seçim döneminde dolar kuruna ilişkin rakam da verdi.

Peki dolar/TL kuru artacak mı, ne zaman artacak, kaç TL olacak?

Katıldığı bir canlı yayında dolar kurunun reelde daha fazla olduğunu dile getiren Geçer, “Dolar, seçimlere kadar 35 TL ile 40 TL arasında olacak” dedi.

'NİSAN AYINDA 65 TL'Yİ GÖRÜRÜZ'

Geçer, reel anlamda dolar kurunun Nisan ayında 65 TL seviyesini göreceğini dile getirdi:

Gerçek piyasadaki dolar bugün 50 TL, Nisan ayına geldiğimizde muhtemelen 65 TL'lik bir dolar kuruna ulaşmış oluruz.