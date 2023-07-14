Üreticinin enflasyonu yine yükseldi!

Üretici enflasyonu haziranda yüzde 58'e dayandı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 Haziran’a ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıkladı.

Tarım-ÜFE'de, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,04 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,93 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 110,72 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,70 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 8,90 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 13,23 artış kaydedildi.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 118,96 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 93,66 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.