Uzmanlar 2024 Tahmini Açıkladı: Borsada Düşüş Sürecek Mi?

Borsada özellikle yılın son günlerinde yaşanan fiyat hareketliliği yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 2023 yılının son aylarında yaşanan sert kayıplar endişe yaratırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklama gelmişti. Borsa İstanbul'un 150. Yıl Gong Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız" ifadelerini kullanmıştı. 2024 yılı için piyasalar da artık geri sayıma geçerken, herkes "Yeni yılda borsa nasıl olacak? 2024 yılı borsa tahmini ne?" sorularına yanıt arıyor.

Ekonomist Hikmet Baydar, borsayla ilgili yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı: