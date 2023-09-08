Vatandaş faiz yükü altında eziliyor

İhtiyaç kredilerinde faiz yüzde 50'yi aştı. Borcu borçla kapatabilen vatandaş artık faizi dahi kapatamayacak duruma getiriliyor.

Vatandaş faiz yükü altında eziliyor

İhtiyaç kredilerinin faiz artışlarında önemli bir yükseliş kaydedildi.

Merkez Bankası verilerine göre 1 Eylül itibariyle mevduat ve ticari kredilerde faiz başa baş noktada görülürken ihtiyaç kredilerinde faizler yüzde 50'yi aştı.

Borcu borçla kapatabilen vatandaş artık faizi dahi kapatamayacak duruma getiriliyor.

1 Eylül itibariyle 1-3 ay vadeli ortalama mevduat fazi yüzde 37,6, ticari krediler yüzde 37,9 olarak izlenirken ihtiyaç kredilerindeki artış yüzde 50'yi aşarak yüzde 53 seviyesine geldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 75 milyar lira artarak 10 trilyon 424 milyar 761 milyon liraya yükseldi.

# faiz # enflasyon # ekonomik kriz
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