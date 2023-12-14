Vergi Tabana Mı Yayılacak? Bakan Mehmet Şimşek'ten Önemli Açıklamalar

Yeni vergi düzenlemesi ve kripto paralara ilişkin yasa çalışmalarına başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi tabanının genişletilmesi, vergi vermeyen, kayıt dışında olanları, kayıt içine, sistem içine almayı amaçladıklarını ifade etti.

Vergi Tabana Mı Yayılacak? Bakan Mehmet Şimşek'ten Önemli Açıklamalar

Temel vergi yasalarını gözden geçirilecek. Hükümetin ekonomi yönetimi, vergi tabanının genişletilmesi ve dolaysız vergilerin payının artırılması için çalışma içinde olduklarını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergilendirmede basitlik sağlanması, etkin olmayan istisnaların kaldırılması, kayıt dışılıkla mücadele ve vergi uyumunun artırılması, vergi güvenliğinin artırılması, döviz kazandırıcı faaliyetlerin teşviki başlıklarında yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, kripto varlıklara ilişkin yasa çalışmasının son aşamaya geldiğini belirtti. "Kripto varlıklar değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıklar şeklinde tanımlanıyor. Kripto varlık hizmet sağlayıcısı, kripto varlık saklama hizmeti tanımları yapılıyor. Platformların işleyişine yönelik düzenlemeler öngörülüyor." dedi.

Bakan Mehmet Şimşek, özel amaçla kullanılan her türlü yat, kotra ve motorlu özel teknelerden Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi her yıl harç alınacağını açıkladı.

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# Mehmet Şimşek # vergi
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