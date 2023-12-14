İstanbul'da Vapur Seferleriyle İlgili Yeni Gelişme

İstanbul'da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. Şehit Hatları AŞ'den yapılan açıklamada bazı seferlerin iptal edildiği bazı hatlarda da gecikmelerin yaşandığı belirtildi.

İstanbul'da Vapur Seferleriyle İlgili Yeni Gelişme

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları en çok deniz ulaşımını etkiliyor. Elverişsiz hava durumu nedeniyle vapur seferlerindeki son gelişmeler ile ilgili Şehir Hatları AŞ'den açıklama geldi.

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı Moda İskelesi uğraması ile saat 13.10'daki Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # vapur seferleri # şehir hatları
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