Kocaeli'de Bıçaklı Cinayet! Arkadaşı Tarafından Öldürüldü

Kocaeli'de korkunç bir cinayet vakası meydana geldi. Cinayetin yaşandığı adres, Derince ilçesindeki Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak oldu.

36 yaşındaki Vedat B.'nin evinde, ismi öğrenilemeyen arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Vedat B., arkadaşı tarafından bıçakla göğsünden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Vedat B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.