TBMM Kürsüsünde Fenalaşmıştı! Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez Hayatını Kaybetti

TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurul'daki konuşması sırasında kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, Milletvekili Bitmez'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

- Hasan Bitmez’in genel durumu dün geceden itibaren bozulmaya başlamıştı. Bugün yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 11.50 gibi vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepimizin Başı sağ olsun.