Vergilere bir yenisi mi ekleniyor? Kaynana vergisi nedir?

2023 yılını kapsayan araştırmada içinde kaynanaların da oturduğu 2 milyon konut tespit edildi. Sahibi oldukları konutta kira almadan kaynanalarını oturtan gelin ve damatların emsal kira bedeli üzerinden ödeyecekleri gelir vergisi ile ilgili bir çalışma ve inceleme başlatıldı. Bu yeni verginin ismi "kaynana vergisi" olmasa da kaynanalardan dolayı ortaya çıkmasından dolayı böyle bahsediliyor.

Ekonomim yazarı Abdullah Tolu, 'kaynana vergisi' olarak adlandırılan bu vergi türünü yazdı;

"İçinde kaynanaların da oturduğu yaklaşık 2 milyon kiralık konut tespit edildi. Maliye, 2024 yılı Mart ayında beyan edilecek olan 2023 yılı kira gelirlerine yönelik kira denetim çalışmalarına başladı.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden elde edilen veriler karşılaştırılarak, kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut, kiracı ve ev sahipliği yönünden analiz edildi. Daha sonra,

- Konutlarla mal sahiplerinin Mernis (ikametgah) adresleri karşılaştırılarak, konut adresi ile Mernis adresi aynı olanlar,

- Daha sonra konutlarda oturanlar ile bu konutların mal sahipleri karşılaştırılarak, mal sahiplerinin anne ve babası, çocukları ile kardeşlerinin oturdukları konutlar,

- Kira gelirleri nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi verilen konutlar düşülerek, yaklaşık 2 milyon konutun kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip olduğu tespit edildi.

Bu konutlar içerisinde, kaynanaların kirasız olarak oturdukları konutlarda var.

Maliye bu konuda oldukça hassas davranıyor. İlgili kurumlardan elde edilen verilerle kendisinde bulunan verileri analiz ederek, kira geliri elde edildiği halde gelir vergisi beyannamesi vermeyen mükelleflere bu yolla ulaşmaya çalışıyor."