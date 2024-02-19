Sosyal medyada, özellikle Dilan ve Engin Polat çifti ile ilgili yaptığı paylaşımlarla gündem olan Avukat Feyza Altun'a soruşturma açıldı. Sosyal medya hesabından paylaştığı yorumda, şeriatla ilgili kullandığı ifadeler sonrası Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldı.

FEYZA ALTUN'A SORUŞTURMA AÇILDI

Gündem olan sözler sonrası Cumhuriyet'e konuşan Feyza Altun, "Şeriat benim için kadın taşlayan Taliban aklıdır. Bu ülke laik bir ülkedir. Şeriat bir din olgusu değil politik rejimdir. Dolayısıyla şeriate karşıyım sözlerimin de arkasındayım" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada Feyza Altun'a tepki gösteren kullanıcılar, #FeyzaAltunTutuklansın etiketi ile paylaşımlar yaptı. Feyza Altun'un ifadelerine tepki gösterenler kadar, destek olduğunu belirten kullanıcılar da paylaşım yaptı.