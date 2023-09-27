Bakü'nün en popüler 10 yemeği

Kardeş ülke Azerbaycan'ı görmek hepimizin hayalidir. Kültürel zenginliği ile Azerbaycan kendisini dünya markası yapmaya devam ediyor her konuda. Azerbaycan'ın kültürel zenginliği bu kadar zenginken Azerbaycan mutfağının da zenginliği ile hem dünya şeflerinin hem de turistlerin dilinden düşmüyor. Bakü'ye gidecekseniz bu lezzetleri kaçırmamanızı tavsiye ederiz...

1. Şah Pilavı

Şah Pilavı

Krallara layık bir lezzet olan şah pilavı taç pilavı olarak tercüme edilir. Yerel aromalardan oluşan bir karışımla harmanlanmış geleneksel bir Azerbaycan yemeğidir. Kendine özgü son şekline ulaşana kadar birkaç hazırlık aşamasından geçer.

2. Qutab

Qutab

Qutab, Azerbaycan'ın en ünlü yemeklerinden biridir. Şekli quesadilla'ya benzeyen qutab, kağıt inceliğinde hamurdan yapılır, çeşitli malzemelerle doldurulur, katlanır ve genellikle geleneksel bir Azerbaycan kızartma tavası olan saj'da pişirilir.

3. Lyulya Kebabı

Lyulya kebab

Lyulya kebabı, Kafkasya bölgesinde popüler olan eşsiz bir kebap çeşididir. Tipik olarak ince kıyılmış soğanla birleştirilmiş öğütülmüş kuzudan oluşur. Karışım tuz ve karabiberle tatlandırıldıktan sonra şişlere geçirilip ızgarada pişirilir. Lülyanın hazırlanmasında balık ve kümes hayvanları gibi diğer et türleri de kullanılabilir.

4. Buğlama

Buğlama

Buğlama, soğan, domates, biber, karabiber ve defne yaprağı gibi çeşitli baharatlar ve az miktarda sıvı ile pişirilen kuzu parçalarından oluşan popüler bir Azerbaycan ve Gürcü yemeğidir. Yemeğin adı, kuzu etinin kendi suyuyla pişirilmesinden dolayı buharda pişirilmiş anlamına geliyor.

5. Dovga

Dovga

Dovga, dereotu, nane, kişniş gibi çeşitli taze otlarla yoğurdun pişirilmesiyle yapılan bir çorbadır. Azerbaycan'ın milli yemeği olup yazın serinletici olarak soğuk, kışın ise sıcak olarak servis edilebilir. Soğutulmuş olarak servis edilirse, genellikle ana yemek için servis tabaklarının hemen yanına yerleştirilen kasa adı verilen geleneksel, derin kaselere kepçeyle konulur.

6. Yaprak Dolması

Yaprak Dolması

Yerel halk, Azerbaycan'da dünyanın en iyi dolmasının bulunduğunu iddia ediyor ve bunun arkasındaki mantık da üzüm asmalarının ülkelerinin dağlık vadilerinden kaynaklandığı yönünde. Yaprak dolması genellikle öğleden sonra veya akşam geç öğle veya akşam yemeğinde tüketilir.

7. Soyutma

Soyutma

Azerbaycan'ın milli yemeğine uzun ve yavaş pişirilmiş et anlamına gelen soyutma adı veriliyor. Azerbaycan mutfağında yemeğin iki versiyonu var; biri kuzu etiyle, diğeri tavuk etiyle hazırlanıyor. Etler suda uzun süre haşlanır ve hem ana yemek hem de garnitür olarak servis edilebilir.

8. Balık Kebabı

Baliq kebab

Balık, marine edilmiş, şişlenmiş ve ızgarada pişirilmiş herhangi bir sert, zengin balıktan oluşan popüler bir Azerbaycan kebabıdır. Azerbaycan'da balık için en yaygın tercih Hazar Denizi'nden gelen mersin balığıdır. Balık parçalara bölünür ve daha sonra doğranmış dereotu, limon suyu ve tuz karışımıyla marine edilir.

9. Domates Dolması

Domates dolması Azerbaycan'da da popüler olan geleneksel bir Türk yemeğidir. Doldurulmuş ve pişirilmiş domateslerden oluşur. Domateslerin içi kıyma, pirinç, soğan, maydanoz, zeytinyağı, nane ve baharatlardan oluşan bir karışımla dolduruluyor. Daha sonra büyük bir tavaya dik olarak yerleştirilirler ve yumuşayana ve dolmalar tamamen pişene kadar pişirilirler.

10. Shaki Piti

Güveç, kuzu eti, nohut, kestane, kuru erik, soğan, safran ve koyun kuyruğu yağından yapılıyor. Kuzu eti çok yavaş piştiği için tüm malzemeleri eklemek birkaç farklı pişirme döngüsü gerektirir. Piti yemenin geleneksel yolu iki yemeğe ayrılır; ilk olarak tenceredeki et suyu küçük ekmek parçaları, soğan ve sumak üzerine dökülür.

Pitinin geri kalanı ayrı kaplarda püre haline getirilip ana yemek olarak servis ediliyor.