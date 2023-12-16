Doğa Tutkunlarının Adresi: Aras Vadisi

Film karelerini aratmayan görüntüler Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Aras Vadisi'nde kaydedildi.



Vadi ve çevresindeki dağlar doğa tutkunlarının önemli rotaları arasında yer alıyor.



Türkiye'nin en doğusunda yer alan Aras Vadisi'ne dört mevsim doğa yürüyüşleri düzenleniyor. Gruplar halinde bölgeye giden doğa tutkunları, vadinin doğal güzelliklerini keşfediyor.



Kış mevsiminin etkisiyle sisle kaplanan vadinin güzelliklerini görmek için foto safari yapan doğa fotoğrafçıları, Kızıldağ zirvesine tırmanıyor.



