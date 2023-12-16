Doğa Tutkunlarının Adresi: Aras Vadisi

Türkiye-Ermenistan sınırı boyunca ilerleyen Aras Vadisi gezi gruplarının vazgeçilmez rotaları arasına girdi. Türkiye'nin en doğusunda yer alan vadide dört mevsim doğa yürüyüşleri düzenleniyor.

Doğa Tutkunlarının Adresi: Aras Vadisi
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Film karelerini aratmayan görüntüler Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Aras Vadisi'nde kaydedildi.

Vadi ve çevresindeki dağlar doğa tutkunlarının önemli rotaları arasında yer alıyor.

Türkiye'nin en doğusunda yer alan Aras Vadisi'ne dört mevsim doğa yürüyüşleri düzenleniyor. Gruplar halinde bölgeye giden doğa tutkunları, vadinin doğal güzelliklerini keşfediyor.

Kış mevsiminin etkisiyle sisle kaplanan vadinin güzelliklerini görmek için foto safari yapan doğa fotoğrafçıları, Kızıldağ zirvesine tırmanıyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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