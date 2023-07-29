Herkes akın akın buralara gidiyor! İstanbul'daki en iyi San Sebastian Cheesecake yapan mekanlar

İtalya tatlılarının en meşhuru olan San Sebastian Cheesecake ülkemizde son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Ancak kıvamı ve tadı oldukça hassas ayarlanan bu tatlı tarifini yapan muhteşem mekanlar var. Tıpkı İtalya'daki lezzetin aynısını yapan İstanbul'daki bu meşhur mekanları sizler için derledik.

San Sebastian yemek için akın akın herkes bu mekanlara geliyor. Bu yüzden hiç şüphe etmeden gideceğiniz mekanlar aynı zamanda lokasyon olarak ulaşılması kolay yerlerdir. Kolayca toplu taşıma ya d da kişisel araçlarla ulaşacağınız mekanları gelin beraber inceleyelim. En yüksek puana sahip İstanbul'daki San Sebastian Cheesecake mekanları...

İŞTE İSTANBUL'DAKİ EN İYİ SAN SEBASTİAN YAPAN MEKANLAR

B. BLOK BAKERY

işnezade Mahallesi, Şair Nedim Caddesi, No: 35/A, Beşiktaş, Istanbul adresinde bulunan Blok Bakery, en orijinal San Sebastian yapan mekandır. Günümüze göre uygun fiyatları ve menüsüyle müşterilerini oldukça fazla memnun eder.

RAFİNE ESPRESSO BAR

Kahveleriyle meşhur olan bu mekan müşterilerinin damaklarında tatlı izi de bırakmayı başardı. Caferağa, Nene Hatun Sk. 3A, Kadıköy, İstanbul adresinde bulunan mekandaki San Sebastian farklı sunumlarıyla sizleri bekliyor.

BEŞİKTAŞ VİYANA KAHVESİ

Fiyatı herkese hitap eden bu mekanı duymayan kalmamıştır. San Sebastian Türkiye'deki ilk kez bu mekana geldi. Ardından kısa sürede popüler haline geldi. Türkali, Ihlamurdere Cd. No:32/A, Beşiktaş, İstanbul adresinde olan mekan popülerliğinin yanı sıra paket servisiyle de müşterilerin bir numarasıdır.

GALETTE KUZGUNCUK

Kuzguncuk Mahallesi, İcadiye Caddesi, No 45/B, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan mekan vegan ve hayvansal ürünler tüketmeyenlere de hitap eden tatlıları var. Ancak San Sebastian tatlısı en çok tercih edilendir.

KARAKÖY'DEKİ BİHTER'S

En çok kafe mekanının olduğu Karaköy'de popüler olan mekanın tek gayesi müşterilerine en doğru en nefis San Sebastian'ı yedirmektir. Çeşitliliği oldukça bol olan San Sebastian'a burada doyacaksınız. Azapkapı, Bankalar Cd. No:21, Beyoğlu, İstanbul adresinde bulabilirsiniz.