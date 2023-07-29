İşte gezginlerin piri Evliya Çelebi'den İstanbul gezilecek yerler listesi
Evliya Çelebi'nin İstanbul'da gezilecek yerler listesi belli oldu! Dünyaca ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde gezdiği yerler dijitale aktarıldı! Google Haritalar üzerinden açılan konum bilgilerine göre Evliya Çelebi İstanbul'da 439 yeri gezdiği görülüyor!
Tüm dünya tarafından bilinen yaşamış en büyük seyyahlardan biri Evliya Çelebi'nin gezip gördüğü yerler Google Haritalar'a aktarıldı! İstanbul gezilecek yerler arayanlar için büyük bir kılavuz niteliğinde olan yerler de Google Maps'te yer alıyor! İzinden gitmek isteyen gezginler için işte gezginlerin piri Evliya Çelebi'nin İstanbul'da gördüğü o yerlerin tam listesi!
EVLİYA ÇELEBİ'DEN İSTANBUL GEZİLECEK YERLER
İstanbul
Kartal
Heybeli Adası (Heybeliada)
İskender Çelebi Bahçesi
Ayasdifanaz (Yeşilköy)
Tavşanlı (Tavşan) Adası
Burgazlı (Burgaz) Adası
Kınalı Adası (Kınalıada)
Kızılada (Büyükada)
Kavak (Anadolu Kavağı)
İrve İskelesi (Riva)
Şile
Pendik
Kemikli Ali Baba Sultan Ziyaretgahı
Küçük Çekmece (Küçükçekmece)
Küçük Çekmece Gölü
Tekke (Abdüsselam) Camii
Çarşı (Sefaköy Çarşı) Camii
Büyük Çekmece (Büyükçekmece)
Büyük Çekmece Gölü
Mahmud Paşa Mescidi (Sokullu Mehmed Paşa Camii)
Çekmece Köprüsü
Silivri
Kara Piri Paşa (Piri Mehmet Paşa) Cami
Hünkar (Fatih) Cami
Süleyman Han Köprüsü
Boynueğri Mehmed Paşa Ziyaretgahı
Haniça (Çatalca)
Ferhad Paşa (Ferhatpaşa) Cami
Sarıkadı (Sarıgazi)
Sarı Gazi Sultan Ziyaretgahı
Büyük Ayasofya (Ayasofya) Camii
Küçük Ayasofya Cami
Zeyrekbaşı (Molla Zeyrek) Camii
Fatih Sultan Mehmed Han (Fatih) Camii
Bayezid-i Veli (Beyazıt) Camii
Sultan I. Selim (Yavuz Sultan Selim) Camii
Sultan Süleyman (Süleymaniye) Camii
Şehzade Sultan Mehmed (Şehzade) Camii
Sultan Cihangir (Cihangir) Camii
Haseki Sultan Camii
Mihrimah Sultan Selatin (Mihrimah Sultan) Camii
Ahmed Han (Sultan Ahmet) Camii
Gül Camii
Adliye (Yeni) Cami
Şeyh Hazret-i Ebülvefa Selatin Camii (Şeyh Ebül Vefa) Camii
Şeyh Emir Buhari Selatin (Emir Buhari) Camii
Fethiye Selatin (Fethiye) Camii
Ebülfeth (Yedikule Hisarı) Camii
Orta (Ahmediye) Cami
Eyüpsultan (Eyüp Sultan) Camii
Mihrimah Sultan Cami
Kösem Valide Sultan (Çinili) Camii
Orta Valide Sultan (Atik Valide) Camii
Mahmud Paşa (Mahmut Paşa) Camii
Molla Hayreddin (Üç Mihraplı) Cami
Kahretiyye (Kariye) Camii
Koca Mustafa Paşa (Sümbül Efendi) Camii
Firuz Ağa Camii
Mehmed Ağa (Mehmet Ağa) Camii
İbrahim Paşa (Çandarlı Zade Atik İbrahim Paşa) Camii
Drağoman (Tercuman Yunus) Cami
Üçbaş (Üçbaş Nureddin Hamza) Cami
Sunullah Efendi (Hüsambey Tezgahçılar) Camii
Kürkçübaşı (Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin) Camii
Balat (Ferruh Kethüda) Camii
Sivasi Efendi Tekkesi Camii (Sivasi Tekkesi) Camii
Akşemseddin Camii
Azebler Camii
Aşık Paşa Camii
Altıpoğaça (Altı Poğaça Ahmed Paşa) Camii
Kara Piri Paşa (Piri Mehmet Paşa) Camii
Mirahur (İlyas Bey) Cami
Hadım İbrahim Paşa Camii
Davud Paşa Camii
Cerrah Mehmed Paşa Camii
Eski Ali Paşa (Gazi Atik Ali Paşa) Camii
Eski Hüsrev Paşa Camii
Koca Mehmed Paşa (Sokullu Mehmet Paşa) Camii
Nişancı (---) Paşa (Nişancı Mehmet Paşa) Camii
Nişancı Paşa (Nişancı Mehmet Paşa) Cami
Vezir Ahmed Paşa (Gazi Ahmet Paşa) Camii
Hafız Paşa (Hafız Ahmet Paşa) Cami
Halil Paşa Camii
Terkim (İskenderpaşa) Cami
Sarıgürz (Yayla Kambur Mustafa Paşa) Cami
Hadım Mesik Paşa (Mesih Mehmed Paşa) Camii
Bali Paşa Camii
Rüstem Paşa Camii
Yavuzer (Yavuzer Sinan) Camii
Mehmed Paşa (Sokullu Mehmet Paşa) Cami
Kemal Mimar (Esir Kemal) Cami
Osman Şah Validesi Camii
Abdurrahman Efendi (Kazasker Abdurrahman Efendi) Camii
Hacı Evhadullah (Hacı Evhadüddin) Camii
Hadım Mahmud Ağa (Kapı Ağası Mahmut Ağa) Camii
Odabaşı (Has Odabaşı Behruz Ağa) Camii
Koca Hüsrev Bey (Ramazan Efendi) Camii
Hatun Camii
Defterdar Süleyman Çelebi (Üsküblü Çakır Ağa) Cami
Sinan Ağa Camii?
Ahi Çelebi Cami
Haraccı Bey Mescidi (Haraççı Karamehmet Cami)
Salih Paşa Mescidi (Salih Paşa İBN-İ Meddas Camii)
Hacı Hasan Mescidi (Hacı Hasan Camii)
Demir Han Mescidi (Kasap Demirhun Camii)
Arabacılar Mescidi (Hoca Halil Attar Atlamataşı Camii)
Yarhisar Mescidi (Camii)
Revani Mescidi
Ayasofya Medresesi
Fatih Sultan Mehmed Han Medresesi
Sultan Bayezid-i Veli Medresesi
Yavuz Sultan Selim Medresesi
Sultan Süleyman Medresesi
Şehzade Mehmed Han Medresesi
Sultan Ahmed Han Medresesi
Şah Huban Medresesi
Kara Mustafa Paşa Medresesi
Muid Ahmed Efendi Medresesi
Hamid Efendi Medresesi
Hasan Paşa Medresesi
Eski Ali Paşa Medresesi
Rüstem Paşa Medresesi
Kepenekçi Medresesi
Nişancı Mehmed Bey Medresesi
Kara Piri Paşa Medresesi
Efdalzade Medresesi
Ekmekçizade Ahmed Paşa Medresesi
Üçbaş Medresesi
Fatma Sultan Medresesi
İbrahim Paşa Medresesi
Haseki Medresesi
Makbul Ahmed Paşa Medresesi
Kapıağası Cafer Ağa Medresesi
Malul Emir Medresesi
Drağoman Yusuf Medresesi
Hacı Hatun Medresesi
Kirmastizade Medresesi
Kovacılar Medresesi
Akşemseddin Tekkesi
Ümm-i Sinan Tekkesi
Sivasi Tekkesi
Tavaşi Mehmed Ağa Tekkesi
Drağoman Tekkesi
Ekmel Tekkesi
Erdebili Tekkesi
Sümbül Sinan Tekkesi
Galatasarayı
Yeni Saray
İbrahim Paşa Sarayı
Yeniçeri Ağası Saray
Mahmud Paşa Hanı
Esir Hanı
Kilid Hanı
Büyük Valide Han
Balkapanı Hanı
Çukur Hanı
Elçi Hanı
Fatih Sultan Mehmed Han Kervansarayı
Haydar Paşa Çeşmesi
İskender Bey Çeşmesi
Ali Paşa Çeşmesi
İbrahim Paşa Çeşmesi
Mahmud Paşa Çeşmesi
Mesih Paşa Çeşmesi
Seferağa Çeşmesi
Sinan Paşa Sebili
Eyüp Hamamı
Mahmud Paşa Hamamı
Tahtakale Hamamı
Sultan Bayezid Hamamı
Hoca Paşa Hamamı
Haydar Paşa Hamamı
Ayasofya Hamamı
Sofular Hamamı
Fındıklı Kasabası Hamamı
Sultan III. Murad'ın Annesinin Hamamı
Fatih Sultan Mehmed Han Gazi Ziyaretgahı
Sultan Bayezid-i Veli Ziyaretgahı
Sultan I. Selim Han Ziyaretgahı
Sultan Süleyman Ziyaretgahı
Şehzade Sultan Mehmed Ziyaretgahı
Şehzade Sultan Cihangir Ziyaretgahı
Sultan II. Selim Ziyaretgahı
Sultan III. Murad Ziyaretgahı
Sultan III. Mehmed Han Ziyaretgahı
Sultan Ahmed Han Ziyaretgahı
Sultan Osman Ziyaretgahı
Sultan Mustafa Ziyaretgahı
Sultan İbrahim Han Ziyaretgahı
Gazi Makbul Mahmud Paşa Türbesi
Sinan Paşa Türbesi
Bayram Paşa Türbesi
Hüsrev Paşa Türbesi
Köprülü Mehmed Paşa Türbesi
Yavedud Sultan Ziyaretgahı
Aya Dede Ziyaretgahı
Horosi Dede Ziyaretgahı
Şeyh Şemseddin Ziyaretgahı
Necati Bey Ziyaretgahı
Ramazan Efendi Ziyaretgahı
Şeyh Hz. Seyyid-i Vilayet Ziyaretgahı
Şeyh Hz. Seyyid Ahmedü'l-Buhari Ziyaretgahı
Şeyh Hz. Abid Çelebi Ziyaretgahı
Şeyh Mevlana Şemseddin Ahmed Ziyaretgahı
Şeyh Adli Efendi Ziyaretgahı
Mevlana Şeyh Mehmed Taşköprülüzade Ziyaretgahı
Mevlana Nami Nişancı Paşa Ziyaretgahı
Mevlana Sunullah Efendi Ziyaretgahı
Abdülkerim Emin İştibi Ziyaretgahı
Manavgadi Mevlana Ivaz Efendi Ziyaretgahı
Şeyh Hz. Sümbül Efendi Ziyaretgahı
Şeyh Hz. Nalıncı Dede Ziyaretgahı
Mevlana Muhterem Efendi Ziyaretgahı
Hz. Kesegen Dede Ziyaretgahı
Şeyh Hüseyin Lamekani Ziyaretgahı
Kapani Deli Sefer Dede Ziyaretgahı
Yedikule
Kazlıçeşme
Yenikapı
Yenikapı Mevlevihanesi
Merkez Efendi (Merkezefendi) Camii
Topçular
Beyzade Çelebi Çeşmesi
Otakçılar
Nişancı Paşa (Nişanca)
Nişancı Paşa (Nişancı Mustafa Paşa) Camii
Kuzeciler (Çömlekçiler)
Zal Paşa (Zal Mahmut Paşa) Cami
Defterdar Nazlı Mahmud Paşa (Defterdar Mahmut Efendi) Camii
Halil Ağa Çeşmesi
Sokullu Mehmed Paşa Çeşmesi
Şah Sultan Çeşmesi
Defterdar Nazlı Mahmud Paşa Çeşmesi
Şeyh Pir Ahmed Ziyaretgahı
Eyüp
Şah Sultan Camii
Düğmecibaşı Mescidi (Düğmeciler Cami)
Arpacıbaşı Mescidi (Arpacı Hayrettin Cami)
Karcı Süleyman Mescidi (Münzevi Camii)
Sokullu Mehmed Paşa Medresesi
Sultan Ahmed Sebilhanesi
Çarşı Çeşmesi
Hz. Ebu Eyyub-ı Ensari Ziyaretgahı
Mevlana Ebussuud Efendi Ziyaretgahı
Kara Mustafa Paşa Ziyaretgahı
Güzel Siyavuş Paşa Ziyaretgahı
Mevlana Mehmed Ziyaretgahı
Mevlana Bakır Efendi (Düğmecizade) Ziyaretgahı
Mevlana Tevkii Feridun Beğ Ziyaretgahı
Gazi Palak Mustafa Paşa Ziyaretgahı
Kandi Mustafa Ziyaretgahı
Şekerpare Kadın Türbesi
Ferhad Paşa Türbesi
Cafer Paşa Türbesi
Sokullu Koca Mehmed Paşa Türbesi
Şeyh Baba Yusuf Ziyaretgahı
Pertev Paşa Türbesi
Sütlüce
Çavuşbaşı Camii
Hekim Kaysunizade Mescidi (Gaysuni Zade Mehmet Efendi Camii)
Ahmed Karahisari Ziyaretgahı
Kara Piri Paşa (Piri Paşa)
Turşucuzade Hüseyin Çelebi (Turşucu Hüseyin Çelebi) Cami
Ayni Hatun (Kiremitçi Ahmet) Cami
Hasköy
Kasımpaşa
Piyale Paşa Camii
Koca Kasım Paşa (Kasımpaşa Büyük) Camii
Şeyh Eyyühüm Efendi (Eyyühüm Ahmet) Camii
Yahya Kethüda (Yahya Ket Huda) Cami
Kulaksız (Kulaksız Çarşı) Cami
Sinan Paşa (Sinanpaşa) Camii
Şehremini Hüseyin Çelebi (Beyoğlu Emin) Camii
Emir Efendi (Haşimi Emir Osman) Cami
Hacı Hüsrev Camii
Tersane-i Amire
Kulaksız Hamamı
Hz. Uşşaki Efendi Tekkesi
Mevlevihane Tekkesi
Kasım Paşa Hamamı
Meyyitzade Ziyaretgahı
Gazi Piyale Paşa Ziyaretgahı
Şeyh Hz. Pir Ali Ziyaretgahı
Emir Sultan Ziyaretgahı
Galata
Arap Camii
Yağkapanı (Makbul İbrahim Paşa) Cami
Kara Mustafa Paşa (Kemankeş Kara Mustafapaşa) Cami
Galata Kulesi
Fatih Gazi Bedesteni
Rüstem Paşa Kervansarayı
Mehmed Paşa Hamamı
Tophane
Tophane Binası
Kılıç Ali Paşa Cami
Ebülfazl (Ebulfazl) Camii
Molla Çelebi Camii
(---) Efendi (Ömer Avni) Cami
Süheyl Beğ Mescidi (Süheyl Bey Cami)
İskender Paşa Mevlevihanesi
Kılıç Ali Paşa Sebilhanesi
Silahdar Mustafa Paşa Sebili
Gümrük Emini Hasan Çelebi'nin Çeşmesi
Ali Paşa Hamamı
Kaptan Kılıç Ali Paşa Ziyaretgahı
Beşiktaş
Koca Sinan Paşa (Sinan Paşa) Camii
Darüssaade Ağası Abbas Ağa (Abbasağa) Cami
(---) Paşa Mevlevihanesi
Hz. Yahya Efendi Tekkesi
Şeyh Hz. Ahmed Dürrani
Yahya Efendi Ziyaretgahı
Kaptan Gazi Hayreddin Paşa Ziyaretgahı
Ortaköy
Defterdar Paşa (Defterdar İbrahim Paşa) Cami
Baltacı Mahmud Ağa Mescidi
Hüsrev Kethüda Hamamı
Kuruçeşme
Arnavutköy
Bebek Bahçesi (Bebek)
Rumeli Hisarı
Şeyh İsmail Çelebi Ziyaretgahı
İstinye
Yeniköy
Tarabya
Büyükdere
Sarıyer
Fanus (Fener) (Rumeli Feneri)
Karadeniz Kilidülbahr (Rumeli) Kalesi
Yoroz (Yoros) Kalesi
Hz. Yuşa Peygamber Ziyaretgahı
Beykoz
Tokat Bahçesi (Tokatköy)
Akbaba Sultan Mesiresi (Akbaba)
İncirli (İncirköy)
Sultaniye Bahçesi (Sultaniye)
Çubuklu Bahçe (Çubuklu)
Kanlıca
İskender Paşa Camii
Anadolu Hisarı
Göksu Mesiresi (Göksu)
Kandilli Bahçesi (Kandilli)
Papaz Korusu (Vaniköy)
Mehmed Han Camii
Çengelköy
İstavriz (Beylerbeyi)
Kuzguncuk
Nakkaş Paşa Bahçesi (Nakkaştepe)
Üsküdar
Üsküdari Mahmud Efendi (Aziz Mahmud Hüdai) Cami
Arslan Ağa (Abdi Efendi) Cami
Şemsi Paşa (Şemsi Ahmet Paşa) Camii
Mihrimah Sultan Medresesi
Orta Valide Sultan Medresesi
Şemsi Paşa Medresesi
Orta Valide Hamamı
Kösem Valide Sultan Hamamı
(---) Hamamı
Sultan Hamamı
Şeyh Hz. Mahmud Efendi Ziyaretgahı
Kadıköy
Osmanağa Cami
Alibeyköy Mesiresi (Alibeyköy)
Kağıthane Kasabası Mesiresi (Kâğıthane)
Daye Hatun Cami
Cendereci Köyü Mesiresi (Cendere)
Sultan Osman Havuzu Mesiresi
Uzun Kemerler
Güzelce Kemerler
Kovuk Kemerler
Muallak Kemerler
Su Kemerleri Mesiyeri
Okmeydanı Mesireyeri
Okçular Tekkesi
Akbaba Sultan Ziyaretgahı
Domuzdere (Gümüşdere)
Demirciköy
Uskumru Çayırı (Uskumruköy)
Terkoz (Terkos)
Terkos Gölü
Yassıören
Boyalı (Boyalık)
Baklalı
Baba Nakkaş (Nakkaş)
İzzeddin (İzzettin)
Elbasan
Kadıköy
Haraccı (Gazitepe)
Fener (Fenerköy)
Büyükkılıçlı
Küçük Kılıçlı
Sekbanlı (Seymen)
Çavuşlu (Büyükçavuşlu)
Türk Eşe (Fatih)
Çardak (Arnavutköy)
Baba Nakkaş Ziyaretgahı
Arkadius Sütunu
Çemberlitaş Sütunu
Kıztaşı
Altımermer
Milyonpar (Örme Dikilitaş)
Theodosius Dikilitaşı
Yılanlı Sütun
İdrisköşkü Mesiresi
Deniz Hamamı Mesiresi
Tersane Bahçesi
Dolmabahçe
Kazancıoğlu Bahçesi
Akıntıburnu
Hasan Halife Bağı
Sıdkı Efendi Cami (Kayalar Mescidi)
Durmuş Dede Ziyaretghahı
Öküz Limanı (Paşa Limanı)
Kaya Sultan Sarayı Bağı
Karaca Ahmed Sultan Tekkesi
Miskinler Tekkesi
Büyük Çamlıca Mesiresi
Küçük Çamlıca Mesiresi
Kalamış Burnu Mesiresi
Haydarpaşa Bağı Mesiresi
Sücah Bağları Mesiresi
Piyale Paşa Mesiresi
Doğancılar Meydanı Mesiresi
Kızkulesi Mesiresi
Salacak Mesiresi
Kayışpınarı Mesiresi (Kayışdağı)
Alemdağı Mesiresi
Asumani Dede Ziyaretgahı
Hasbahçe (Gülhane)
Davud Paşa Bahçesi
Feridun Bahçesi (Emirgan)
Tokat Bahçesi
Sultaniye Bahçesi
Lalezar Mesiresi
Mirahur Köşkü Mesiresi
Kiteli Köyü Mesiresi (İkitelli)
Al-i Bahadır Mesiresi
Dereseki Mesiresi