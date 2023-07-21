Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı
Global Firepower dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesini açıkladı! Dünyanın en iyi hava kuvvetleri arasından 20 ülkeyi sizin için derledik! Peki Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte herkesi şaşırtan en güçlü hava kuvvetleri listesinin ayrıntıları...
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2023 listesi merak konusu oldu. İnsanlar dünyanın en iyi hava kuvvetleri hangisi şeklinde sorular sorup yanıtlarını arıyor. Global Firepower'ın hazırladığı 2023 verilerine göre en güçlü hava kuvvetleri belirlendi. Bu ülkeler arasında Türkiye'nin sırası da merak edilenler arasında. En iyi 20 hava kuvvetleri arasında yer alan ülkemizin liste içerisindeki sıralaması görenleri şaşırtıyor! Kriter belirlenirken toplam uçak sayısı, savaş uçağı sayısı, nakliye ve eğitim uçağı, özel görev uçağı, tanker filosu, helikopter sayısı ve saldırı helikopterlerinin sayısı dikkate alındı. Hadi listeye bir göz atalım! Bakalım Türkiye kaçıncı sıradaymış?
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ
Türkiye'nin de sıralamada yer aldığı ve herkesi şaşırtan sıralaması ile işte dünyanın en iyi hava kuvvetleri 2023 listesi:
20. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Toplam uçak sayısı: 595
Savaş uçağı: 119
Nakliye: 39
Eğitim uçağı: 157
Özel görev uçağı: 25
Tanker filosu: 3
Helikopterler: 222
Saldırı helikopteri: 30
19. İSRAİL
Toplam uçak sayısı: 601
Savaş uçağı: 273
Nakliye: 15
Eğitim uçağı: 153
Özel görev uçağı: 23
Tanker filosu: 11
Helikopterler: 126
Saldırı helikopteri: 48
18. ALMANYA
Toplam uçak sayısı: 601
Savaş uçağı: 209
Nakliye: 44
Eğitim uçağı: 26
Özel görev uçağı: 37
Tanker filosu: 0
Helikopterler: 287
Saldırı helikopteri: 55
17. YUNANİSTAN
Toplam uçak sayısı: 635
Savaş uçağı: 193
Nakliye: 17
Eğitim uçağı: 144
Özel görev uçağı: 10
Tanker filosu: 0
Helikopterler: 271
Saldırı helikopteri: 29
16. BİRLEŞİK KRALLIK
Toplam uçak sayısı: 663
Savaş uçağı: 145
Nakliye: 42
Eğitim uçağı: 212
Özel görev uçağı: 22
Tanker filosu: 9
Helikopterler: 233
Saldırı helikopteri: 33
15. BREZİLYA
Toplam uçak sayısı: 665
Savaş uçağı: 118
Nakliye: 125
Eğitim uçağı: 209
Özel görev uçağı: 37
Tanker filosu: 2
Helikopterler: 171
Saldırı helikopteri: 0
14. TAYVAN
Toplam uçak sayısı: 737
Savaş uçağı: 285
Nakliye: 19
Eğitim uçağı: 207
Özel görev uçağı: 19
Tanker filosu: 0
Helikopterler: 207
Saldırı helikopteri: 91
13. İTALYA
Toplam uçak sayısı: 850
Savaş uçağı: 176
Nakliye: 32
Eğitim uçağı: 190
Özel görev uçağı: 27
Tanker filosu: 6
Helikopterler: 404
Saldırı helikopteri: 58
12. SUUDİ ARABİSTAN
Toplam uçak sayısı: 897
Savaş uçağı: 364
Nakliye: 49
Eğitim uçağı: 190
Özel görev uçağı: 14
Tanker filosu: 22
Helikopterler: 258
Saldırı helikopteri: 34
11. KUZEY KORE
Toplam uçak sayısı: 947
Savaş uçağı: 572
Nakliye: 1
Eğitim uçağı: 169
Özel görev uçağı: 0
Tanker filosu: 0
Helikopterler: 205
Saldırı helikopteri: 20
10. FRANSA
Toplam uçak sayısı: 1004
Savaş uçağı: 226
Nakliye: 114
Eğitim uçağı: 163
Özel görev uçağı: 44
Tanker filosu: 19
Helikopterler: 438
Saldırı helikopteri: 69
9. TÜRKİYE
Toplam uçak sayısı: 1065
Savaş uçağı: 205
Nakliye: 83
Eğitim uçağı: 270
Özel görev uçağı: 22
Tanker filosu: 7
Helikopterler: 478
Saldırı helikopteri: 110
8. MISIR
Toplam uçak sayısı: 1069
Savaş uçağı: 333
Nakliye: 59
Eğitim uçağı: 341
Özel görev uçağı: 11
Tanker filosu: 0
Helikopterler: 325
Saldırı helikopteri: 92
7. PAKİSTAN
Toplam uçak sayısı: 1413
Savaş uçağı: 453
Nakliye: 59
Eğitim uçağı: 550
Özel görev uçağı: 25
Tanker filosu: 4
Helikopterler: 322
Saldırı helikopteri: 58
6. JAPONYA
Toplam uçak sayısı: 1451
Savaş uçağı: 244
Nakliye: 58
Eğitim uçağı: 425
Özel görev uçağı: 150
Tanker filosu: 8
Helikopterler: 566
Saldırı helikopteri: 119
5. GÜNEY KORE
Toplam uçak sayısı: 1602
Savaş uçağı: 500
Nakliye: 41
Eğitim uçağı: 288
Özel görev uçağı: 30
Tanker filosu: 4
Helikopterler: 739
Saldırı helikopteri: 112
4. HİNDİSTAN
Toplam uçak sayısı: 2210
Savaş uçağı: 707
Nakliye: 254
Eğitim uçağı: 353
Özel görev uçağı: 73
Tanker filosu: 6
Helikopterler: 807
Saldırı helikopteri: 36
3. ÇİN
Toplam uçak sayısı: 3166
Savaş uçağı: 1570
Nakliye: 288
Eğitim uçağı: 397
Özel görev uçağı: 112
Tanker filosu: 4
Helikopterler: 813
Saldırı helikopteri: 281
2. RUSYA
Toplam uçak sayısı: 4182
Savaş uçağı: 1517
Nakliye: 444
Eğitim uçağı: 524
Özel görev uçağı: 147
Tanker filosu: 19
Helikopterler: 1531
Saldırı helikopteri: 537
1. ABD
Toplam uçak sayısı: 13300
Savaş uçağı: 2757
Nakliye: 962
Eğitim uçağı: 2634
Özel görev uçağı: 731
Tanker filosu: 568
Helikopterler: 5584
Saldırı helikopteri: 983