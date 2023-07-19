Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Türkiye'nin sırası dikkat çekti

Global Firepower dünyanın en güçlü orduları 2023 listesini açıkladı! Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte dikkat çekici sıralamanın ayrıntıları...

Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Türkiye'nin sırası dikkat çekti
Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Türkiye'nin sırası dikkat çekti
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Global Firepower dünyanın en güçlü orduları 2023 listesini açıkladı! Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte dikkat çekici sıralamadan ayrıntılar...

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI

Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Türkiye'nin sırası dikkat çekti - Resim : 1

Dünyanın en güçlü 3 ordusu sıralamasını ABD, Rusya ve Çin paylaşırken Ukrayna ilk 20’de yer alması dikkat çekti. Türkiye ise geçtiğimiz yılın araştırma sonucuna göre 2 sıra yükselerek 11'inci sıraya yerleşti.

İşte 2023 yılı dünyanın en güçlü ordusunda ilk 20’ye girenler:

20-Polonya

19-Vietnam

18-İsrail

17-İran

16-Avustralya

15-Ukrayna

14-Mısır

13-Endonezya

12-Brezilya

11- Türkiye

10-İtalya

9-Fransa

8-Japonya

7-Pakistan

6- Güney Kore

5 -Birleşik Krallık

4-Hindistan

3-Çin

2-Rusya

1-ABD

Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Türkiye'nin sırası dikkat çekti - Resim : 2

# türkiye # rusya # abd # çin
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