Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Türkiye'nin sırası dikkat çekti
Global Firepower dünyanın en güçlü orduları 2023 listesini açıkladı! Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte dikkat çekici sıralamanın ayrıntıları...
Global Firepower dünyanın en güçlü orduları 2023 listesini açıkladı! Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte dikkat çekici sıralamadan ayrıntılar...
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI
Dünyanın en güçlü 3 ordusu sıralamasını ABD, Rusya ve Çin paylaşırken Ukrayna ilk 20’de yer alması dikkat çekti. Türkiye ise geçtiğimiz yılın araştırma sonucuna göre 2 sıra yükselerek 11'inci sıraya yerleşti.
İşte 2023 yılı dünyanın en güçlü ordusunda ilk 20’ye girenler:
20-Polonya
19-Vietnam
18-İsrail
17-İran
16-Avustralya
15-Ukrayna
14-Mısır
13-Endonezya
12-Brezilya
11- Türkiye
10-İtalya
9-Fransa
8-Japonya
7-Pakistan
6- Güney Kore
5 -Birleşik Krallık
4-Hindistan
3-Çin
2-Rusya
1-ABD