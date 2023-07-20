İstanbul'un en iyi üniversiteleri açıklandı! İlk 3 üniversite dikkat çekti

YKS tercihleri yapacakların dikkatine! İstanbul'un en iyi üniversiteleri açıklandı! Sıralama ise görenleri şaşırttı! En iyi İstanbul üniversiteleri sıralaması içerisinde İstanbul'daki devlet üniversiteleri ve İstanbul'daki özel üniversiteler var! Üniversite tercihi yapacak kişilerin merak ettiği işte o listenin tüm ayrıntıları için bakınız:

İSTANBUL'UN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ

En iyi İstanbul Üniversiteleri sıralaması aşağıdaki tabloda olduğu gibidir: