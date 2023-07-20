İstanbul'un en iyi üniversiteleri açıklandı! İlk 3 üniversite dikkat çekti
YKS tercihleri yapacakları dikkat, bu haber sizi ilgilendiriyor! İstanbul'un en iyi üniversiteleri belli oldu! Sıralama ise herkesi şaşırttı! İşte en iyi İstanbul Üniversiteleri sıralaması; İstanbul'daki özel üniversiteler ve İstanbul'daki devlet üniversiteleri liste içerisindedir.
YKS tercihleri yapacakların dikkatine! İstanbul'un en iyi üniversiteleri açıklandı! Sıralama ise görenleri şaşırttı! En iyi İstanbul üniversiteleri sıralaması içerisinde İstanbul'daki devlet üniversiteleri ve İstanbul'daki özel üniversiteler var! Üniversite tercihi yapacak kişilerin merak ettiği işte o listenin tüm ayrıntıları için bakınız:
İSTANBUL'UN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ
En iyi İstanbul Üniversiteleri sıralaması aşağıdaki tabloda olduğu gibidir:
|İSTANBUL
SIRALAMA
|TÜRKİYE
SIRALAMA
|DÜNYA
SIRALAMA
|ÜNİVERSİTE ADI
|KATEGORİ
|
|
|
|
|
|1
|2
|540
|İstanbul Üniversitesi
|B++
|2
|4
|559
|İstanbul Teknik Üniversitesi
|B++
|3
|8
|699
|Bogazici Üniversitesi
|B++
|4
|12
|923
|Yıldız Teknik Üniversitesi
|B++
|5
|13
|943
|Marmara Üniversitesi
|B++
|6
|16
|1044
|Koç Üniversitesi
|B+
|7
|23
|1247
|Sabancı Üniversitesi
|B+
|8
|44
|1700
|Bezmialem Üniversitesi
|B
|9
|45
|1701
|Özyeğin Üniversitesi
|B
|10
|55
|1818
|Yeditepe Üniversitesi
|B
|11
|62
|1899
|Bahçeşehir Üniversitesi
|B
|12
|71
|2082
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi
|B
|13
|74
|2108
|Acıbadem Üniversitesi
|B
|14
|82
|2438
|İstanbul Bilgi Üniversitesi
|B-
İstanbul'un en iyi üniversiteleri 2023 listesi.
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