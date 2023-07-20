İstanbul'un en iyi üniversiteleri açıklandı! İlk 3 üniversite dikkat çekti

YKS tercihleri yapacakları dikkat, bu haber sizi ilgilendiriyor! İstanbul'un en iyi üniversiteleri belli oldu! Sıralama ise herkesi şaşırttı! İşte en iyi İstanbul Üniversiteleri sıralaması; İstanbul'daki özel üniversiteler ve İstanbul'daki devlet üniversiteleri liste içerisindedir.

İstanbul'un en iyi üniversiteleri açıklandı! İlk 3 üniversite dikkat çekti
İstanbul'un en iyi üniversiteleri açıklandı! İlk 3 üniversite dikkat çekti
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YKS tercihleri yapacakların dikkatine! İstanbul'un en iyi üniversiteleri açıklandı! Sıralama ise görenleri şaşırttı! En iyi İstanbul üniversiteleri sıralaması içerisinde İstanbul'daki devlet üniversiteleri ve İstanbul'daki özel üniversiteler var! Üniversite tercihi yapacak kişilerin merak ettiği işte o listenin tüm ayrıntıları için bakınız:

İSTANBUL'UN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ

İstanbul'un en iyi üniversiteleri açıklandı! İlk 3 üniversite dikkat çekti - Resim : 1

En iyi İstanbul Üniversiteleri sıralaması aşağıdaki tabloda olduğu gibidir:

İSTANBUL
SIRALAMA		 TÜRKİYE
SIRALAMA		 DÜNYA
SIRALAMA		 ÜNİVERSİTE ADI KATEGORİ

İstanbul'un en iyi üniversiteleri 2023 listesi.

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