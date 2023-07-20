Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri belli oldu! Bakın hangisi ilk sırada

YKS tercihleri yapacaklar dikkat! Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri açıklandı! En iyi tıp fakülteleri sıralaması merak ediliyor. O üniversite ise ilk sıraya yerleşti! İşte Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri 2023 sıralaması!

Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri belli oldu! Bakın hangisi ilk sırada
Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri belli oldu! Bakın hangisi ilk sırada
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YKS tercihleri yapacakların dikkatine! Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri belli oldu! En iyi tıp fakülteleri sıralaması son dönemde epey merak konusu oldu. Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri 2023 sıralaması listesinde Koç Üniversitesi, URAP'a göre 87 üniversite içerisindeki en iyi tıp fakültesi oldu.

Tıp, ülkemizde ve dünyada da en önemli meslek alanlarının başını çekmektedir. Her yıl milyonlarca öğrenci tıp eğitimi almanın ve bu mesleği icra etmenin hayalini kurmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda incelendiğinde tıp fakültesi en çok ilgi duyulan ve rağbet gören fakültelerin en başında gelmektedir.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ TIP FAKÜLTELERİ

Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri belli oldu! Bakın hangisi ilk sırada - Resim : 1

Türkiye'deki en iyi tıp fakülteleri sıralaması devlet ve vakıf üniversiteleri bu listede! En iyi tıp fakülteleri sıralaması için bakınız:

Sıralama Üniversite İsmi
1. Koç Üniversitesi
2. Hacettepe Üniversitesi
3.  İstanbul Üniversitesi - İÜ
4. Ankara Üniversitesi
5. Gazi Üniversitesi
6.  Ege Üniversitesi
7. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa
8.  Marmara Üniversitesi
9. Dokuz Eylül Üniversitesi - DEÜ
10.  Erciyes Üniversitesi
11. Atatürk Üniversitesi - ATAUNİ
12.  Fırat Üniversitesi
13.  Karadeniz Teknik Üniversitesi - KTÜ
14.  Selçuk Üniversitesi
15. Çukurova Üniversitesi
16.  Akdeniz Üniversitesi
17.  Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi
18.  On dokuz Mayıs Üniversitesi - OMÜ
19.  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
20.  Bursa Uludağ Üniversitesi - BUÜ
21.  Sakarya Üniversitesi
22. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - ESOGÜ
23. İnönü Üniversitesi
24.  Kocaeli Üniversitesi24. Kocaeli Üniversitesi
25. Süleyman Demirel Üniversitesi - SDÜ
26. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
27. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - İKÇÜ
28.  İstanbul Medeniyet Üniversitesi
29.  Sağlık Bilimleri Üniversitesi
30. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi - YYÜ
31.  Gaziantep Üniversitesi
32.  Mersin Üniversitesi
33.  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - AIBU
34.  İstanbul Medipol Üniversitesi
35.  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – TOBB ETÜ
36.  Pamukkale Üniversitesi
37. Yeditepe Üniversitesi
38.  Manisa Celal Bayar Üniversitesi - CBU
39. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
40.  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - RTEÜ
41.  Necmettin Erbakan Üniversitesi - NEÜ
42. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
43.  Aydın Adnan Menderes Üniversitesi - ADÜ
44.  Başkent Üniversitesi45. Harran Üniversitesi
46.  Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi- ÇOMÜ
47.  Bahçeşehir Üniversitesi - BAU
48.  Düzce Üniversitesi
49.  Karabük Üniversitesi
50.  Kırıkkale Üniversitesi
51. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - KSÜ
52. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
53. Trakya Üniversitesi54. Ordu Üniversitesi
55.  -
56. Hitit Üniversitesi
57.  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
58.  Dicle üniversitesi
59.  Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi - MKÜ
60.  Adıyaman Üniversitesi
61.  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi - BEU
62. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
63.  Yozgat Bozok Üniversitesi
64. Balıkesir Üniversitesi
65.  Giresun Üniversitesi
66.  Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 
67.  İstinye Üniversitesi
68.  Biruni Üniversitesi
69. Kafkas Üniversitesi
70.  Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
71.  Altınbaş Üniversitesi
72.  Demiroğlu Bilim Üniversitesi
73. Amasya Üniversitesi
74.  İstanbul Okan Üniversitesi
75.  Maltepe Üniversitesi
76.  Alanya Alaaddinkeykubat Üniversitesi
77.  Ufuk Üniversitesi
78. Malatya Turgut Özal Üniversitesi
79.  Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
80. Yüksek İhtisas Üniversitesi
81.  İstanbul Yeni Yüz Yıl Üniversitesi
82.  KTO Karatay Üniversitesi
83.  Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi
84.  Sanko Üniversitesi
85.  Lokman Hekim Üniversitesi
86.  İzmir Demokrasi Üniversitesi
87. 

Samsun Üniversitesi
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 Kaynak: Global Yurtdışı Eğitim

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