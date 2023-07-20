Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri belli oldu! Bakın hangisi ilk sırada

YKS tercihleri yapacakların dikkatine! Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri belli oldu! En iyi tıp fakülteleri sıralaması son dönemde epey merak konusu oldu. Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri 2023 sıralaması listesinde Koç Üniversitesi, URAP'a göre 87 üniversite içerisindeki en iyi tıp fakültesi oldu.

Tıp, ülkemizde ve dünyada da en önemli meslek alanlarının başını çekmektedir. Her yıl milyonlarca öğrenci tıp eğitimi almanın ve bu mesleği icra etmenin hayalini kurmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda incelendiğinde tıp fakültesi en çok ilgi duyulan ve rağbet gören fakültelerin en başında gelmektedir.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ TIP FAKÜLTELERİ

Türkiye'deki en iyi tıp fakülteleri sıralaması devlet ve vakıf üniversiteleri bu listede! En iyi tıp fakülteleri sıralaması için bakınız:

Sıralama Üniversite İsmi 1. Koç Üniversitesi 2. Hacettepe Üniversitesi 3. İstanbul Üniversitesi - İÜ 4. Ankara Üniversitesi 5. Gazi Üniversitesi 6. Ege Üniversitesi 7. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa 8. Marmara Üniversitesi 9. Dokuz Eylül Üniversitesi - DEÜ 10. Erciyes Üniversitesi 11. Atatürk Üniversitesi - ATAUNİ 12. Fırat Üniversitesi 13. Karadeniz Teknik Üniversitesi - KTÜ 14. Selçuk Üniversitesi 15. Çukurova Üniversitesi 16. Akdeniz Üniversitesi 17. Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi 18. On dokuz Mayıs Üniversitesi - OMÜ 19. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 20. Bursa Uludağ Üniversitesi - BUÜ 21. Sakarya Üniversitesi 22. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - ESOGÜ 23. İnönü Üniversitesi 24. Kocaeli Üniversitesi24. Kocaeli Üniversitesi 25. Süleyman Demirel Üniversitesi - SDÜ 26. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 27. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - İKÇÜ 28. İstanbul Medeniyet Üniversitesi 29. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi - YYÜ 31. Gaziantep Üniversitesi 32. Mersin Üniversitesi 33. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - AIBU 34. İstanbul Medipol Üniversitesi 35. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – TOBB ETÜ 36. Pamukkale Üniversitesi 37. Yeditepe Üniversitesi 38. Manisa Celal Bayar Üniversitesi - CBU 39. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 40. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - RTEÜ 41. Necmettin Erbakan Üniversitesi - NEÜ 42. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 43. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi - ADÜ 44. Başkent Üniversitesi45. Harran Üniversitesi 46. Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi- ÇOMÜ 47. Bahçeşehir Üniversitesi - BAU 48. Düzce Üniversitesi 49. Karabük Üniversitesi 50. Kırıkkale Üniversitesi 51. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - KSÜ 52. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 53. Trakya Üniversitesi54. Ordu Üniversitesi 55. - 56. Hitit Üniversitesi 57. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 58. Dicle üniversitesi 59. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi - MKÜ 60. Adıyaman Üniversitesi 61. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi - BEU 62. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 63. Yozgat Bozok Üniversitesi 64. Balıkesir Üniversitesi 65. Giresun Üniversitesi 66. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 67. İstinye Üniversitesi 68. Biruni Üniversitesi 69. Kafkas Üniversitesi 70. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 71. Altınbaş Üniversitesi 72. Demiroğlu Bilim Üniversitesi 73. Amasya Üniversitesi 74. İstanbul Okan Üniversitesi 75. Maltepe Üniversitesi 76. Alanya Alaaddinkeykubat Üniversitesi 77. Ufuk Üniversitesi 78. Malatya Turgut Özal Üniversitesi 79. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 80. Yüksek İhtisas Üniversitesi 81. İstanbul Yeni Yüz Yıl Üniversitesi 82. KTO Karatay Üniversitesi 83. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi 84. Sanko Üniversitesi 85. Lokman Hekim Üniversitesi 86. İzmir Demokrasi Üniversitesi 87. Samsun Üniversitesi

Kaynak: Global Yurtdışı Eğitim