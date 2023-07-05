İstanbul'un yanı başındaki 'Gizli Cennet'! Sessizliğin adresi Şile'de neler yapılır?

İstanbul'a yakın bir yerlerde kafa dinlemek isteyenler için en iyi adres Gizli Cennet olarak tabir edilen Şile'dir. Doğa güzelliğinin yanı sıra sessizliği ve lezzetleriyle dikkat çeken Şile'ye ulaşımda oldukça kolaydır.

İstanbul'un yanı başındaki bu Gizli Cennet aynı zamanda uygun fiyatlı konaklama alanlarına sahiptir. Yalnızlığı sevenler için ideal olan Şile'de denize bile rahatlıkla girebileceğiniz alanlar var. Sizler için "Şile'de neler yapılır?" sorusunu derledik.

GİZLİ CENNET ŞİLE'DE NELER YAPILIR?

Kamp yapmak isteyenler için hem ormanlık hem de sahile yakın yerler vardır. Ağva bunun için ideal alanlar arasında yer alır. Buralarda kamp için bazı kurulumlarda mevcuttur.

Günü birlik denize girmek ve sahilde piknik yapılabilir. İstanbul, Üsküdar'dan Şile'ye 2 saatte gidilen araçlar kalkıyor. Bunlar sayesinde ulaşım problemi yaşamadan sahiline ulaşabilirsiniz.

Şile, özellikle doğal güzellikleri, kültürel mirası, gastronomisi ve coğrafi işaretli ürünleriyle barındırdığı zengin potansiyel ile gezginlerin ilgi odağında olan bir konuma sahiptir.

Ayazma plajı paralı olduğundan çoğu kişi tercih etmez ancak uygun fiyatlı olduğundan rahatlıkla gidip kafa dinleyerek denize girebilirsiniz.

Gün içinde Şile kalesini gezerek hem tarihi hem de doğa güzelliklerini aynı anda görürsünüz. Hem Karadeniz hem de Marmara havasını tatmak isteyenler Ağlayan Kaya'yı ziyaret etmeliler.

Şile masallardan fırlamış gizemli bir yerdir. İçinde bir sürü hikayesi olan bu mekana giderken yanınıza biraz huzur ve mutluluk koyun.