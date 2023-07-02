Terör silindi güzellikler ortaya çıktı! Şırnak'ta gezilecek yerler nelerdir?

Dicle Nehri, Cudi ve Kato dağlarının esintilerini barındıran Şırnak, terörden arındıkça sakladığı güzellikleri ortaya çıktı. Son olarak Kato Dağı'nın tam ortasında yer alan muazzam göl keşfinden sonra turistler akın akın Şırnak'a gitti. Son yılların en çok ziyaret edildiği yerlerinden biri olan Şırnak'a gitmek oldukça ucuzdur.

Finik ve Cizre beylikleri tarafından yaşam alanına dönüştürülen Şırnak'ta aşiret sistemi vardır. Süryanilerin ve Müslümanların yaygın olduğu Şırnak'ta çok sayıda kilise, medrese mevcuttur. Milattan öncesine ait birçok yapımın yer aldığı Şırnak'ta terörden sonra ciddi bir restorasyon başladı.

İŞTE ŞIRNAK'TA GEZİLECEK YERLER

Cudi Dağı en popüler yerlerden biridir. Terör sırasında gidilmeyen Dağ tırmanıcılar ve kampçılar için oldukça idealdir.

Serin ve yeşilliklerle dolu ovalara sahip Cudi'den Dicle Nehrine Kato Dağı'ndan Kırmızı Medrese gidebilirsiniz.

Buram buram tarih kokan bu şehirde gece ve gündüz ayrı güzellikle doludur. Bin bir gece masallarından fırlamış ev yapıtları ve tarihi yerlerinde adeta yürüyerek uyuya kalabilirsiniz.

Süryanilerin tarihini yansıtan Meryem Ana Kilisesi'nin yakınlarındaki Finik Kalesi ise svaşın orta yerinde kalmış bir yapıttır.

İslamiyet'te önemli yer edinen felsefeci ve Alimlerin dolu olduğu bu topraklarda ciddi bir bilgi zenginliği vardı. İsmail Ebu’l-iz El Cezeri Müzesi'nde bunlardan biridir.

Abdaliye Medresesi gibi yerlerde gizli kalmış bir bilgi yığını var. Terör temizliğinden sonra devlet tüm bu alanları halka açık olarak yeniden inşa etti.