Akraba teröründen kaçabileceğiniz tatil rotası! Kafa dinlemek isteyenlerin yeni adresi

Kalabalık ailelerde büyüyenler için en kabus gibi şey akrabalardır. Onlardan kaçmak için bu yazı fırsata çevirebilirsiniz. Akrabalarınızdan kaçıp kafa dinleyeceğiniz adeta Cennet'ten bir köşe olan o yeri sizler için derledik. İşte kafa dinlemek isteyenlerin yeni adresi...

Akraba teröründen kaçabileceğiniz tatil rotası! Kafa dinlemek isteyenlerin yeni adresi
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak

Karadeniz'in en ıssız şehirlerinden biri olan Artvin'in de derinlikleri var. Akraba teröründen kaçıp saklanacağınız ve kafa dinleyeceğiniz bu yer Karagöl'dür. Yılın bütün çoğunluğunda akrabalara maruz kalan ve kafaları şişen kişiler için metropolden uzak olan Karagöl'e herkes gidemez. Bu yüzden keşfetmişken ilk siz gidin. 

5 günlük bir tatille bile beyninize reset atabileceksiniz. Akrabalardan işten gürültüden uzak bu yer hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. 

Akrabalardan uzak tatil

KAFA DİNLEMEK İSTEYENLERİN YENİ ADRESİ: KARAGÖL

Ege Akdeniz Marmara rotası artık en popüler yerlerdir. Ancak yazın hem serin hem de kafa dinlemek isteyenler Karadeniz'e yönelir.

Akrabalardan uzak tatil

Karadeniz'in de en güzel yerlerinden biri olan Artvin'de kıyıya yakın ormanların göllerin ve doğanın hakim olduğu Karagöl tam size göre bir yerdir. 

Akrabalardan uzak tatil

Karagöl'e gitmek için Artvin merkeze gitmeniz gerekiyor. Ardından özel aracınızın olması işinizi daha kolay hale getirir. Göl kenarında ufak pansiyonlar var. Yeşilin ve mavinin her tonu bu yerde var. 

Akrabalardan uzak tatil

Ayrıca Sahara Milli Park alanıyla da kampçılık, hiking, trekking ve doğa fotoğrafçılığı gibi aktiviteler yapabilirsiniz. 

Buraya giden geri dönmek istemiyor! Üşengeçler için Assos kamp alanı nerede?Buraya giden geri dönmek istemiyor! Üşengeçler için Assos kamp alanı nerede?Gezi
# artvin # gezi # tatil # akraba # kafa tatili
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Balıkesir'de ne yenir?
2 Borcu olanlar dikkat!
3 22 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları
4 Tarihçi Özlem Kumrular'dan üzücü haber
5 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?