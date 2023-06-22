Akraba teröründen kaçabileceğiniz tatil rotası! Kafa dinlemek isteyenlerin yeni adresi

Karadeniz'in en ıssız şehirlerinden biri olan Artvin'in de derinlikleri var. Akraba teröründen kaçıp saklanacağınız ve kafa dinleyeceğiniz bu yer Karagöl'dür. Yılın bütün çoğunluğunda akrabalara maruz kalan ve kafaları şişen kişiler için metropolden uzak olan Karagöl'e herkes gidemez. Bu yüzden keşfetmişken ilk siz gidin.

5 günlük bir tatille bile beyninize reset atabileceksiniz. Akrabalardan işten gürültüden uzak bu yer hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.

KAFA DİNLEMEK İSTEYENLERİN YENİ ADRESİ: KARAGÖL

Ege Akdeniz Marmara rotası artık en popüler yerlerdir. Ancak yazın hem serin hem de kafa dinlemek isteyenler Karadeniz'e yönelir.

Karadeniz'in de en güzel yerlerinden biri olan Artvin'de kıyıya yakın ormanların göllerin ve doğanın hakim olduğu Karagöl tam size göre bir yerdir.

Karagöl'e gitmek için Artvin merkeze gitmeniz gerekiyor. Ardından özel aracınızın olması işinizi daha kolay hale getirir. Göl kenarında ufak pansiyonlar var. Yeşilin ve mavinin her tonu bu yerde var.

Ayrıca Sahara Milli Park alanıyla da kampçılık, hiking, trekking ve doğa fotoğrafçılığı gibi aktiviteler yapabilirsiniz.