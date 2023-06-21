Buraya giden geri dönmek istemiyor! Üşengeçler için Assos kamp alanı nerede?

Üşengeç ama aynı zamanda kamp tatili yapmak isteyenler için en ideal yerlerden biri olan Çanakkale Assos'u sizler için araştırdık. Her şeyin hazır olduğu bu yere insanlar sadece huzur ve sessizlik için gidiyor. Peki Çanakkale Assos kamp alanında ne yapılır? İşte yanıtı...

Buraya giden geri dönmek istemiyor! Üşengeçler için Assos kamp alanı nerede?
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Marmara Bölgesi'nin en sevilen kamp alanlarından biri olan Assos'un çok popüler özellikleri var. Üşengeçler için ideal olan Assos kamp alanına gidenler asla geri dönmek istemiyor. Doğa ile bir bütün olan Assos huzur mutluluk ve kafa dinlenmelik bir yerdir. Çanakkale'nin kıyı şeridinde kalan orman ve denizin buluştuğu yerde tarih kokusu da her yerden fışkırıyor. 

Assos kamp alanı

Assos kamp alanı için bütçenizi biraz zorlayacaksınız ancak tatil boyunca kolunuzu bile kıpırdatmadan bir tatil geçireceksiniz. 

Çanakkale assosa nasıl gidilir

ASSOS KAMP ALANINA NASIL GİDİLİR?

Assos kamp alanına gitmek için Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu, Karadeniz ve AKdeniz'den uçak yada otobüsle Çanakkale'ye gelmeniz gerekli. Buradan Assos bölgesine Çanakkale ulaşımıyla geçilebilir.

Assos kamp alanı

Özel araç konfor durumunu artırır. Yanınıza sadece kamp malzemelerini alın gerisi orada hazır var. Ağaçlarda salıncak yataklardan masalara kadar her şey mümkün. 

Assos kamp alanı

Banyo tuvalet ve elektrik için tüm sistem kurulu olan bu alanda kurulu çadırlar bile var. Kamp malzemeleri yakın alanda satılır. Yiyecekler içinde oldukça yakın alanlar var. 

Assos kamp alanı

Alan sık sık ilaçlandığından böcek ısırmalarının yaşanma ihtimali en düşük yerdir. Ayrıca burası ücretli olduğundan kolay kolay kimse tercih etmez. Bu yüzden elit bir kamp alanı sayılır. Kafa dinlemek isteyenler belli bir ücreti gözden çıkarması lazım. 

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