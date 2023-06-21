Buraya giden geri dönmek istemiyor! Üşengeçler için Assos kamp alanı nerede?

Marmara Bölgesi'nin en sevilen kamp alanlarından biri olan Assos'un çok popüler özellikleri var. Üşengeçler için ideal olan Assos kamp alanına gidenler asla geri dönmek istemiyor. Doğa ile bir bütün olan Assos huzur mutluluk ve kafa dinlenmelik bir yerdir. Çanakkale'nin kıyı şeridinde kalan orman ve denizin buluştuğu yerde tarih kokusu da her yerden fışkırıyor.

Assos kamp alanı için bütçenizi biraz zorlayacaksınız ancak tatil boyunca kolunuzu bile kıpırdatmadan bir tatil geçireceksiniz.

ASSOS KAMP ALANINA NASIL GİDİLİR?

Assos kamp alanına gitmek için Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu, Karadeniz ve AKdeniz'den uçak yada otobüsle Çanakkale'ye gelmeniz gerekli. Buradan Assos bölgesine Çanakkale ulaşımıyla geçilebilir.

Özel araç konfor durumunu artırır. Yanınıza sadece kamp malzemelerini alın gerisi orada hazır var. Ağaçlarda salıncak yataklardan masalara kadar her şey mümkün.

Banyo tuvalet ve elektrik için tüm sistem kurulu olan bu alanda kurulu çadırlar bile var. Kamp malzemeleri yakın alanda satılır. Yiyecekler içinde oldukça yakın alanlar var.

Alan sık sık ilaçlandığından böcek ısırmalarının yaşanma ihtimali en düşük yerdir. Ayrıca burası ücretli olduğundan kolay kolay kimse tercih etmez. Bu yüzden elit bir kamp alanı sayılır. Kafa dinlemek isteyenler belli bir ücreti gözden çıkarması lazım.