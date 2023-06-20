Yeşil Deniz Milenyum nerede çekiliyor? Yeşil Deniz Milenyum Yeşilova'ya nasıl gidilir?

Konusuyla oyunculuğuyla kendine bağlayan Yeşil Deniz yeni formatı Yeşil Deni Milenyum'la ekranlarda yer alacak. Dizide en çok merak edilen ise muazzam doğa zenginlikleriyle dolu olan Yeşilova oldu. İsmail'in gidişinin üzerinden yıllar geçmiş Yeşilova kasabası artık teknoloji ile buluşmuş. Bu sürece rağmen halen aynı sıcaklıkla devam etmeleri seyirciyi mest edecek.

Normalde Tabii Dijital platformunda oynayacak olan dizi için seyirciler TRT 1 ekranlarında da yayınlanmasını istedi. Dizi gereği kasabaya Yeşilova denilmiş ancak dizinin çekildiği ve doğa güzelliğiyle kendine bağlayan bu köy gözlerden uzakta sakin bir yaşam alanıdır.

YEŞİL DENİZ MİLENYUM NEREDE ÇEKİLİYOR?

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi köyünde çekilen dizi Yeşilova olarak geçiyor. Köy hiç bozulmadan yıllardır aynı kültürü ve yaşam biçimiyle günümüze kadar ulaşmış.

Osmanlı zamanında kalan bu köyde en eski Türk örf ve adetleri yer alıyor. Türkiye'nin en iyi 30 köyünde ilk üçte yer alan ve turistlerin dikkatini çeken Birgi Köyü buram buram tarih kokuyor.

YEŞİL DENİZ MİLENYUM YEŞİLOVA'YA NASIL GİDİLİR?

Marmara Akdeniz ve İç Anadolu'dan köye çok rahatlıkla gidilebilir. Öncelikle İzmir ardından da Ödemiş ve Birgi köyüne geçilir.

Köye sabah sabah saatlerinde gidilip akşama kadar kalınabilir. Gezilecek Birge köyü efsanelerle doludur. Topraklarının bereketli olduğu bu köy Antik Yunan'dan Bizans ve Osmanlı tarih kitaplarına kadar her yerde geçer.