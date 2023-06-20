Beyaz Show ekranlara mı dönüyor? Beyaz Show hangi kanalda yayınlanacak?

Uzun zamandır O Ses Türkiye müzik yarışmasında jürilik yapan Beyazıt Öztürk, efsane programı hakkında ilk kez konuştu. Her yaz hayranlarının sabırsızlıkla beklediği Beyaz Show'un yeniden başlayıp başlamaması merak edilirken Öztürk'ten sosyal medyayı karıştıran bir açıklama geldi. Beyazıt Öztürk, yıllarca ekmeğini yediği Beyaz Show hakkında canlı yayında kesin bir program olduğunu belirtti.

BEYAZ SHOW EKRANLARA MI DÖNÜYOR?

Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un yeni sezonda ekranlara geleceğin duyurdu. Ancak programda farklı bir format olduğunu belirtti. Canlı yayında Öztürk "Bu sene başlıyoruz. Hem Beyaz Show hem de yarışma programı olacak" dedi. Öztürk'ün sunacağı programın hangi kanalda olacağı ise henüz belli değil" dedi.

Geçtiğimiz senelerde ise Beyaz Show'un TV8'de yer alacağı iddia edilmişti. Acun Ilıcalı'nın Beyazıt Öztürk'ü ikna etmeye çalışıldığı öğrenilmişti.

Hayranları program formatındaki değişikliğe dikkat çekerek TV 8'de yer alacağına dair yorumlarda bulundu.

Yarışmaların ne olacağı yeniden ünlüleri mi çağıracağı saat kaçta oynayacağı gibi merak edilen sorular sosyal medyayı karıştırdı. Hayranları Beyazıt Öztürk'ten açıklamayı açmasını rica etti.