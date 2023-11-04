Karagöl Tabiat Parkı, Sonbahar Renklerine Büründü

Ankara’nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar renklerini kuşandı. Şimdi bu park, rengârenk tonlara bürünen ağaçlar ve çevresindeki vadiyle, doğayla iç içe geçirmek isteyenleri ağırlıyor. Fotoğraf tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor.

Karagöl Tabiat Parkı, Sonbahar Renklerine Büründü
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Kahverengi ve yeşilin tonları, ağaçları ve vadiyi sardı. Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar renklerini kuşandı.

Ankara’nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Sonbaharda da adeta yağlı boya tablolarını andırıyor.

Parkı Kavak ve Yıldırım dağlarının 1522 rakımındaki eteğinde bulunuyor. Bünyesindeki ağaçlarla, doğayla iç içe zaman geçirme olanağı sunuyor. Kentin stresinden uzaklaşmak isteyen çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Karagöl ve çevresi, fotoğraf tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor.

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