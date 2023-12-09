Muhteşem Bir Bursa Gezisine Ne Dersiniz? Bursa'da Gezilecek ve Yenecek Yemekler

Geniş tarihi ve doğal güzellikleriyle kendisini hayran bırakan Bursa'da bir geziye ne dersiniz. Güzel ve lezzetli bir Bursa turu için valizlerini ve rotanızı hazırlayın...

Bursa'da Günübirlik Gezilebilecek Yerler

Anadolu Arabaları Müzesi Bursa Karagöz Müzesi Bursa Soğanlı Botanik Park Bursa Cumhuriyet Caddesi Bursa Saitabat Şelalesi Bursa Uluabat Gölü Bursa Suuçtu Şelalesi Bursa Oylat Vadisi

Bursa'daki Tarihi Yerler

Kozahan Bursa Ulu Cami Yeşil Türbe Muradiye Külliyesi Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbesi Irgandı Köprüsü Tophane Saat Kulesi Bursa Kalesi Hünkar Köşkü

Bursa'da Ne Yenir?