Muhteşem Bir Bursa Gezisine Ne Dersiniz? Bursa'da Gezilecek ve Yenecek Yemekler

Medeniyetlere başkentliği yapan, yeşil doğasıyla hayran bırakan Bursa, memleketimizin gözde şehirlerinden biridir. Hem günübirlik gezebileceğiniz hem de konaklayabileceğiniz birçok imkan sunuyor. İşte Bursa'da gezebileceğiniz ve yiyebileceğiniz yemekler...

Muhteşem Bir Bursa Gezisine Ne Dersiniz? Bursa'da Gezilecek ve Yenecek Yemekler
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Geniş tarihi ve doğal güzellikleriyle kendisini hayran bırakan Bursa'da bir geziye ne dersiniz. Güzel ve lezzetli bir Bursa turu için valizlerini ve rotanızı hazırlayın... 

Muhteşem Bir Bursa Gezisine Ne Dersiniz? Bursa'da Gezilecek ve Yenecek Yemekler - Resim : 1

Bursa'da Günübirlik Gezilebilecek Yerler

  1. Anadolu Arabaları Müzesi   
  2. Bursa Karagöz Müzesi  
  3. Bursa Soğanlı Botanik Park  
  4. Bursa Cumhuriyet Caddesi  
  5. Bursa Saitabat Şelalesi   
  6. Bursa Uluabat Gölü 
  7. Bursa Suuçtu Şelalesi   
  8. Bursa Oylat Vadisi

Muhteşem Bir Bursa Gezisine Ne Dersiniz? Bursa'da Gezilecek ve Yenecek Yemekler - Resim : 2

 Bursa'daki Tarihi Yerler

  1. Kozahan 
  2. Bursa Ulu Cami 
  3. Yeşil Türbe 
  4. Muradiye Külliyesi 
  5. Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbesi   
  6. Irgandı Köprüsü   
  7. Tophane Saat Kulesi 
  8. Bursa Kalesi 
  9. Hünkar Köşkü 

Muhteşem Bir Bursa Gezisine Ne Dersiniz? Bursa'da Gezilecek ve Yenecek Yemekler - Resim : 3

Bursa'da Ne Yenir?

  1. İskender Kebap
  2. İnegöl Köfte
  3. Muradiye Çorbası
  4. Cantık
  5. Bursa Kebabı
  6. Pideli Köfte
  7. Etli Kereviz
  8. Kemalpaşa Tatlısı
  9. Kestane Şekeri
  10. Süt Helvası
# Bursa
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