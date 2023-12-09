Muhteşem Bir Bursa Gezisine Ne Dersiniz? Bursa'da Gezilecek ve Yenecek Yemekler
Medeniyetlere başkentliği yapan, yeşil doğasıyla hayran bırakan Bursa, memleketimizin gözde şehirlerinden biridir. Hem günübirlik gezebileceğiniz hem de konaklayabileceğiniz birçok imkan sunuyor. İşte Bursa'da gezebileceğiniz ve yiyebileceğiniz yemekler...
Geniş tarihi ve doğal güzellikleriyle kendisini hayran bırakan Bursa'da bir geziye ne dersiniz. Güzel ve lezzetli bir Bursa turu için valizlerini ve rotanızı hazırlayın...
Bursa'da Günübirlik Gezilebilecek Yerler
- Anadolu Arabaları Müzesi
- Bursa Karagöz Müzesi
- Bursa Soğanlı Botanik Park
- Bursa Cumhuriyet Caddesi
- Bursa Saitabat Şelalesi
- Bursa Uluabat Gölü
- Bursa Suuçtu Şelalesi
- Bursa Oylat Vadisi
Bursa'daki Tarihi Yerler
- Kozahan
- Bursa Ulu Cami
- Yeşil Türbe
- Muradiye Külliyesi
- Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbesi
- Irgandı Köprüsü
- Tophane Saat Kulesi
- Bursa Kalesi
- Hünkar Köşkü
Bursa'da Ne Yenir?
- İskender Kebap
- İnegöl Köfte
- Muradiye Çorbası
- Cantık
- Bursa Kebabı
- Pideli Köfte
- Etli Kereviz
- Kemalpaşa Tatlısı
- Kestane Şekeri
- Süt Helvası
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