Sıcak yaz günlerinin kurtarıcısı! İstanbul'un en iyi havuz ve aqua parklarını sizler için araştırdık

İstanbul son 23 yılın en sıcak günlerini yaşıyor. Sıcak yaz günlerinde hafta sonu planlarınızı değiştirecek havuzları sizler için araştırdık. İşte hafta sonu planınızı değiştirecek havuz ve aqua parklar...

MARİNA AQUAPARK WATERLAND (TUZLA)

İstanbul’daki en iyi havuzlar biri olarak geçen ve Tuzla’da yer alan Marina Aquapark Waterland, gelişmiş su oyuncakları, kaydırakları ile dikkat çekiyor. 2019 yılından beri hizmet vermeye devam eden havuz, aquapark konsepti ve sunduğu olanaklarla orta-üst sekment bir havuz olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca havuz içerisinde yemek yiyebileceğiniz bir mekan bar bölümü de misafirlerine hizmet veriyor. Giriş ücreti ise 550 TL olarak belirtiliyor.

SHELALE HOTEL (AĞVA)

İstanbul'da en iyi oteller arasında uygun fiyat listesinde bulunan bir otelimizde Ağva'da bulunan Shelale Hotel'e ait havuzdur. Orta-alt sınıf sekmentinde değerlendirilen havuz uygun fiyatına rağmen performansı ile dikkat çekmektedir. Giriş ücreti: 200 TL olarak biliniyor.

THE MARMARA TAKSİM HAVUZ (BEYOĞLU)

The Marmara Taksim, çatı katında misafirlerine eşsiz ve aralıksız bir İstanbul manzarası deneyimi sunuyor. Hem hafta içi hem de hafta sonu dışarıdan gelen misafirlere hizmet veren otel içerisinde masaj, spa, aromaterapi ve spor salonu gibi hizmetler bulunuyor. Havuzun büyüklüğü 25 metre, en derin noktası ise 2.70 metre olarak belirlenmiş. Giriş ücreti: 1000 TL olarak biliniyor.

MANDARİN ORİENTAL BOSPHORUS İSTANBUL (KURUÇEŞME)

Panaromik boğaz manzarası, deneyimli kadrosu ve lüks mimarisi ile havuz misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Lüks sınıf bir havuz olarak bilinen kompleks içerisinde her şey özel tasarım olarak ele alınmış. Ayrıca şezlongların yurtdışında özel tasarlanarak getirildiği bazı ayrıntılar arasında. Kompleks içerisinde spa ve kişisel bakım hizmetleriyle bulunuyor. Hareketli şehir hayatından kaçmak isteyenlerin hafta sonu tatilini yaz boyu tatili hissinde yaşamak için geldikleri otel bahçesinde bulunan Novikov Pool Bar ile birlikte eksiksiz bir havuz deneyimi sunuyor. Giriş ücreti: 250 € olarak biliniyor.