Şile Kalesi'nde Eşsiz Gün Batımı

Şile Kalesi'nde eşsiz gün batımı manzarası böyle görüntülendi. Görenleri kendine hayran bırakan tarih ile doğanın eşsiz bütünlüğü burada birleşti. İşte o andan kareler...

Şile Kalesi'nde Eşsiz Gün Batımı
Şile Kalesi'nde Eşsiz Gün Batımı
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Şile Kalesi'nde eşsiz gün batımı adeta görenleri mest etti. Sonsuzluğu anımsatan güneşin batışıyla tarihin buluştuğu nokta Şile Kalesi ve kıyısında gün batımı manzarası görenleri hayran bıraktırdı. Şile muhteşem manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Şile’de akşam gün batımı kale ile aynı karede olunca kartpostallık görüntüler oluştu. Gün batımı manzarası dron ile böyle görüntülendi.

Şile Kalesi'nde Eşsiz Gün Batımı

Şile Kalesi Gün Batımı

Gökyüzündeki renklerin tonları birleşince Şile Kalesi ile beraber görsel şölen oluşturdu. Kale duvarlarından yansıyan ışık ile buluşan bu manzara adeta eşsiz bir kare oluşturdu.Bulutlar ile gün batımının raksına şahit olan vatandaşlar karşılarına çıkan bu manzaraya hayran kaldı.

Eşsiz Şile gün batımı manzarası dron ile böyle görüntülendi.

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