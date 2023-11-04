Turizmciler Ara Tatil İçin Hazır

Eğitim öğretime bir haftalık mola verilecek. 13 Kasım’da başlayacak ara tatil, turizm sektörünün yeniden hareketlenmesini sağladı.



Ara tatili, çocuklarıyla tatil yaparak değerlendirmek isteyenler, sahil beldelerinin yanı sıra kaplıca ve kültür turizmi olanaklarının bulunduğu konaklama tesislerine yöneldi.



Mevsim geçişi olması nedeniyle termal, doğa ve sahil tesisleri ilgi görüyor.



Turizmciler, tatili unutulmaz hale getirmek için çeşitli etkinlikler de hazırladı. Şimdi yurdun dört bir yanındaki turizm tesisleri konuklarını bekliyor.



