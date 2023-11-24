24 Kasım Öğretmenlerin Ekonomik Sıkıntılarının Gölgesinde Geçti

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü ancak öğretmenler bugünü buruk ve dertli geçiriyor. Kamuda 100 bin atama bekleyen ücretli öğretmenler asgari ücretin altında ay sonunu getirmeye çalışırken, kamuda çalışanlarda da durum farksız.

24 Kasım Öğretmenlerin Ekonomik Sıkıntılarının Gölgesinde Geçti
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Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet bu kutsal meslek…ancak öğretmenler bir 24 kasımı daha ekonomik sıkıntıların gölgesinde geçirdi. Düşük ücretle çalışan öğretmenlerin maaşları masrafları karşılamaya yetmiyor. Ay sonunu getiremeyen öğretmenler ekmek hesabı yapıyor.

Kamuda çalışan yaklaşık 100 bin ücretli öğretmen var ama onların, resmi tatillerde maaşı kesiliyor. Sigorta primleri ders saatlerine göre yatırılıyor. Öğretmenlerin talebi kamuda 100 bin atamasının yapılması ve kamu harcalamalarının doğru yönlendirilmesi.

- Öğretmenlik bir meşale, bu meşaleyi biz öncelikle öğrencilermize tutuyoruz. O meşalenin ışığını bize veren Mustafa Kemal Atatürk ordan aldığımız ışığı önce öğrencilerimize sonra velilerimize sonra da tüm topluma ulaştırmaya çalışıyoruz. Öğretmenlerin ciddi sıkıntıları var.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınav Sonuçları AçıklandıÖğretmenlik Kariyer Basamakları Sınav Sonuçları AçıklandıEğitim

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# 24 Kasım Öğretmenler Günü # ekonomik sıkıntı
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