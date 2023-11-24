24 Kasım Öğretmenlerin Ekonomik Sıkıntılarının Gölgesinde Geçti

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet bu kutsal meslek…ancak öğretmenler bir 24 kasımı daha ekonomik sıkıntıların gölgesinde geçirdi. Düşük ücretle çalışan öğretmenlerin maaşları masrafları karşılamaya yetmiyor. Ay sonunu getiremeyen öğretmenler ekmek hesabı yapıyor.

Kamuda çalışan yaklaşık 100 bin ücretli öğretmen var ama onların, resmi tatillerde maaşı kesiliyor. Sigorta primleri ders saatlerine göre yatırılıyor. Öğretmenlerin talebi kamuda 100 bin atamasının yapılması ve kamu harcalamalarının doğru yönlendirilmesi.