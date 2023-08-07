617 depremzede hâlâ tedavi görüyor! 6 Şubat depremlerinin 6. ayında Fahrettin Koca açıkladı
Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremlerine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir paylaşım yaptı. Koca yaptığı paylaşımda, 617 depremzedenin tedavilerinin hâlâ sürdüğünü belirtti. Koca ayrıca bugüne kadar 1 milyon 123 bin 211 depremzedenin tedavi edildiğini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 milyon 123 bin 211 depremzedeye sağlık hizmeti verildiğini, halen hastanelerde yatan 617 depremzedenin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası verilen sağlık hizmetlerine ilişkin paylaşım yaptı.
Depremin üzerinden 6 ay geçtiğini hatırlatan Koca, şunları kaydetti:
- 1 milyon 123 bin 211 depremzedeye sağlık hizmeti verilmiş durumda. 42 bin 295'i küçük, orta ve büyük (ABC grubu) ameliyatlar olmak üzere 73 bin 876 ameliyat gerçekleştirildi. Halen hastanelerimizde yatan 617 depremzede hastanın tedavisi devam ediyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyoruz.
DEPREMİN ÜZERİNDEN 6 AY GEÇTİ. 1 Milyon 123.211 depremzedeye sağlık hizmeti verilmiş durumda. 42.295’i küçük, orta ve büyük (ABC grubu) ameliyatlar olmak üzere 73.876 ameliyat gerçekleştirildi. Halen hastanelerimizde yatan 617 depremzede hastanın tedavisi devam ediyor.…— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2023
Kaynak: Anadolu Ajansı