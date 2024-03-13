7 şehirde 3 suç örgütü çökertildi! Mahzen-11 operasyonları düzenlendi

Organize suç örgütü üyesi şüphelilere yönelik 7 şehirde Mahzen-11 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların detaylarını aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 organize suç örgütünün çökertildiğini ve 18 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

7 şehirde 3 suç örgütü çökertildi! Mahzen-11 operasyonları düzenlendi
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurt genelinde organize suç örgütlerine yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak, bazı şehirlerde organize suç örgütü üyesi şüphelilere yönelik Mahzen-11 operasyonları düzenlendi. Operasyonlarla ilgili ayrıntıları İçişleri Bakanı Ali Yerlkaya duyurdu.

3 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir'de operasyonların düzenlendiğini belirtti.

Şüphelilerin, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kara para aklama", "nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini kaydeden Bakan Ali Yerlikaya, operasyonlarda Erdoğan Şener (Şenerler), Sadrettin Avcı (Avcılar) ve ️Fedai Karal'ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiği, elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 18 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, operasyonlarda, 7 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 47 otomobil, 2 tekne, çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi ve tapu sözleşmesi ile çok miktarda nakit para ve dijital materyale el konulduğunu, ayrıca 2 milyar liranın suçtan elde edildiği tespitinin yapıldığını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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