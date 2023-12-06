8 PKK'lı Terörist Etkisiz Hâle Getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, “Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.
Kaynak: TRT Haber
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