8 PKK'lı Terörist Etkisiz Hâle Getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

8 PKK'lı Terörist Etkisiz Hâle Getirildi
8 PKK'lı Terörist Etkisiz Hâle Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, “Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Kaynak: TRT Haber

# ırak # Pençe Kilit Operasyonu # pkk
Çok Okunanlar
7 Banka Yıl Sonuna Kadar Faizsiz Kredi Verecek!
7 Banka Yıl Sonuna Kadar Faizsiz Kredi Verecek!
Beynin Bilgisayar Gibi Çalışmasını Sağlayan Ekmek!
Beynin Bilgisayar Gibi Çalışmasını Sağlayan Ekmek!
Maraş'taki Deprem Korkuttu!
Maraş'taki Deprem Korkuttu!
Kraliyet Ailesi Bu Skandalla Sallanıyor!
Kraliyet Ailesi Bu Skandalla Sallanıyor!
Altın Bugün Kaç TL Oldu? 6 Aralık'ta Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları...
Altın Bugün Kaç TL Oldu? 6 Aralık'ta Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları...
Öne Çıkanlar İRAN VE RUSYA'YA DÜŞMANLIK YAPANLAR AMERİKANCIDIR! İRAN VE RUSYA'YA DÜŞMANLIK YAPANLAR AMERİKANCIDIR! Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisine Seyirci Kararı! Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisine Seyirci Kararı!